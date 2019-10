Errejón destaca que Carmena es el "principal referente político" de Más País con la incorporación de Higueras y Sabanés

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha destacado que la inclusión de las ediles Marta Higeras e Inés Sabanés, como números dos y tres en las listas al Congreso respectivamente por la circunscripción por Madrid, revela que la exalcaldesa Manuela Carmena se erige como el "principal referente político" de su proyecto.

Errejón ha señalado que con la inclusión de ambas a la lista de Más País por Madrid lanzan un mensaje "muy claro" porque se incluyen a dos personas que han sido "responsables directas" de la gestión "verde", "feminista" y de "reequilibrio social" en el Consistorio.

"Aportan experiencia y son personas de la estrecha confianza de Manuela (...) Así que (ella) nos acompaña un poquito", ha destacado Errejón. Al respecto, ha avanzado que anunciará la composición de sus listas el próximo lunes, aunque se conoce que Higueras, y la exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad irán como número dos y tres en la candidatura de Más Madrid.

Por otro lado, ha manifestado este miércoles que no apoyaría al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero considera que esa decisión no debería condicionar un gobierno progresista. "Podemos avanzar en otras cuestiones", ha señalado.

"Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista por esa decisión", ha explicado Errejón en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que no ve motivos para suspender la autonomía de Cataluña porque haya desorden público. "Los ha habido muchas veces en España y eso no es motivo", ha justificado.

No obstante, el dirigente de Más Madrid ha recalcado que puede llegar a un acuerdo con el PSOE en cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la violencia machista, el blindaje de las pensiones o frenar el mercado del alquiler. "La situación de Cataluña es uno de los problemas de España, pero no nos olvidemos del resto de problemas", ha explicado.

"Aunque en una cosa no estemos de acuerdo, podemos avanzar en el resto", ha asegurado Errejón, que ha explicado que presentará su candidatura en aquellos territorios donde pueda ser "garantía" de sumar al bloque progresista.

GARANTÍA DE SUMAR AL BLOQUE PROGRESISTA

En este sentido, el líder de Más Madrid, no ha concretado si presentará su candidatura en Cataluña, sino que va a "priorizar el cálculo del bloque progresista". "Nos presentaremos allí donde podamos ofrecer la garantía de que sacamos escaños que suman al bloque progresista para que pueda haber gobierno después", ha señalado.

"No son unas elecciones normales, son el resultado de un fracaso y nosotros queremos poner un poco de responsabilidad, por lo que no vamos a pensar en lo que podamos sacar como Más País", ha indicado Errejón, que concurrirá a las elecciones del 10 de noviembre para poder sumar sus escaños a los del PSOE y conformar un gobierno.