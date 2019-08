Errejón dice que hoy nacerá un gobierno "chantajeado por Vox, amenazado por la corrupción y con más pasado que futuro"

449007.1.644.368.20190814105458

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado que hoy, con la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, nacerá un gobierno "chantajeado por Vox, amenazado por la corrupción y con más pasado que futuro".

Así lo ha señalado este miércoles a los medios de comunicación antes de comenzar la segunda sesión del Pleno de investidura de la candidata del PP, donde ha asegurado que le "dio pena" como madrileño la repercusión del discurso que realizó ayer Ayuso porque se traduce que "ha vuelto el fango" a la región.

En este sentido, ha explicado que Madrid es noticia "no porque emprendam la transición ecológica, por las apuestas por la innovación o el talento de los jóvenes" sino porque se va a investir a una presidenta que "ya tiene sospechas sobre ella".

Además, ha vuelve a recalcar las informaciones que podrían relacionar a la candidata 'popular' con la trama Púnica o presuntas irregularidades en Avalmadrid y ha apuntado que no ha dado explicaciones al respecto y que la investidura ha comenzado "desganada y por la puerta de atrás".

"No sé lo que ocurrirá pero me gustaría tener una presidenta de todos los madrileños de la que nos pudiéramos fiar y que no estuviera chantajeada por presuntos delincuentes", ha señalado Errejón en referencia a una información difundida por 'eldiario.es' sobre contactos entre el exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y Ayuso.