9 de agosto de 2019

La escritora Pilar Muñoz: "Las reflexiones son básicas, pero el entretenimiento también"

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escritora cordobesa de ficción intimista Pilar Muñoz ha reivindicado este miércoles sobre la creación literaria que "las reflexiones son básicas, pero el entretenimiento también", ha dicho en una entrevista con Europa Press.

Funcionaria de la Administración General del Estado, Muñoz empezó publicando 'Ellas también viven. Relatos de mujer' (Editorial Círculo Rojo), al que le siguió la publicación de tres novelas: 'Los colores de una vida gris', '¿A qué llamas tú amor?' y 'Un café a las seis', entre otros.

En sus novelas, trata de abordar problemáticas sociales, amor, relaciones familiares, sociales y conflictos personales, "todos ellos integrados dentro de una trama que incluya el suficiente suspense y los suficientes giros argumentales como para enganchar y sorprender al lector".

"PSICOLOGÍA HUMANA"

La autora, ganadora del 5º Premio Literario de Autores en español de Amazon con 'Aquello que fuimos', ha destacado que le atraen las novelas de personajes, más que las novelas que se centran en el relato de unos hechos: "Siento debilidad por las historias en las que cobra una especial relevancia la psicología humana".

Su fuente de inspiración es la vida cotidiana, la sociedad actual, las personas que le rodean y sobre todo, en aquello que ha sido para ella un foco de reflexión en algún momento de su vida: "Cuestionar y analizarlo todo desde distintos puntos de vista ha resultado ser un factor clave para mi carrera literaria".

Sobre su método de escritura ha explicado que siempre organiza la estructura de toda la historia antes de empezar a escribir y solo deja a la improvisación los detalles más superfluos.

CRITERIO E INTERESES PROPIOS

Para la autora, que empezó autopublicándose y vende sus libros a través de Kindle Direct Publishing (KDP), herramienta de autopublicación de Amazon Kindle, la autopublicación da al autor la posibilidad de mantener el control de la obra en todos los sentidos: "Yo decido y actúo en todo momento según mi propio criterio y atendiendo a los intereses que más me satisfacen, ya sean comerciales o no".

"Elijo qué escribir, cómo, a qué público potencial incluso si es minoritario quiero dirigir la novela, el diseño de portada, la fecha de publicación y el precio", ha expresado Muñoz, que también ha destacado que puede elegir qué quiere hacer con la novela cómo y cuándo, además de obtener un mayor margen de beneficio.

Sin embargo, ha mencionado como inconvenientes de esta opción la distribución y menor accesibilidad de la obra por parte de los lectores, ante el hecho de que muchos lectores siguen prefiriendo el papel.

"Es cierto que casi todas estas novelas pueden adquirirse en plataformas 'on line' gracias a la impresión bajo demanda, pero hay que admitir que la reticencia a comprar por Internet sigue siendo considerable", ha descrito.

"DOS VÍAS COMPATIBLES"

No obstante, ha defendido que no son sistemas excluyentes de publicación, sino que "son dos vías perfectamente válidas y compatibles"; y de hecho asegura que cada vez hay más escritores que compaginan la autopublicación con la publicación convencional.

Para ella, las editoriales atienden a unos criterios concretos a la hora de incluir una novela en su catálogo editorial, y el hecho de que una obra sea rechazada no implica que esté falta de calidad, sino que "puede no estar dentro de su estilo narrativo, de su línea temática o, simplemente, no ser lo suficientemente comercial".