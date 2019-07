3 de julio de 2019

Gabilondo cree que una investidura sin candidato coincide con la línea de Cs de "esperar" para lograr pacto con PP

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, considera que la convocatoria del pleno de investidura el próximo 10 de julio sin un candidato "coincide con la propuesta de Ciudadanos, que era esperar", para ganar tiempo para lograr un acuerdo de la formación con el PP y con Vox.

Así lo ha señalado Ángel Gabilondo en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que el presidente de la Mesa de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, debería "haber propuesto a alguien".

El candidato ha destacado que tiene "más diputados, más votos y más apoyos" y ha reconocido que "no son los 68 necesarios, pero confía en "la democracia parlamentaria". "No es solo la escenificación de las resoluciones adoptadas fuera de ahí, también el debate, los argumentos, la deliberación y la aportación existen realmente", ha afirmado.

Tras señalar que hay una "discreccionalidad" por parte de Trinidad que él respeta, ha deslizado que en redes sociales algunos usuarios han tachado la iniciativa del presidente de la Mesa de la Asamblea de "cierta arbitrariedad" y que han mostrado "una cierta molestia por una decisión que debería haberse tomado".

"Se está esperando y eso coincide con la propuesta de Ciudadanos, que era esperar para encontrar acuerdo entre PP, Ciudadanos y creo que Vox. Esto de cuidar y hacer crecer a Vox me preocupa y no me gusta en absoluto", ha concluido Ángel Gabilondo.