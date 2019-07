10 de julio de 2019

Gabilondo dice que seguirá trabajando para buscar una mayoría aunque ve la reunión de PP, Cs y Vox como "un preludio"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este miércoles que seguirá trabajando para buscar una mayoría lo que, a su juicio, "parece necesario" ante la celebración de una sesión de investidura sin candidato.

"Lo que parece necesario es que sigamos trabajando por buscar una mayoría. Desde luego yo estoy absolutamente en contra de que nos veamos convocados a unas nuevas elecciones, creo que no ha de ser así, tenemos que trabajar para que no sea así, yo es lo que hago, parece que los ciudadanos nos han dicho claramente que nos pongamos de acuerdo quienes no pensamos igual", ha manifestado Gabilondo en declaraciones a los medios en la Asamblea.

"Nosotros vamos a trabajar intensamente para que no haya nuevas elecciones, además creo que no las va a haber", ha agregado Gabilondo, quien ha dicho que la reunión del martes entre PP, Cs y Vox "tenía un cierto aire de preludio, de preliminares, donde se anunciaban nuevos encuentros, donde se atisbaba una decisión conjunta".

Tras señalar que habrá que ver "en qué acaba todo esto", ha recalcado que Cs necesita los votos de Vox para que su candidato, Ignacio Aguado, sea investido "conjuntamente" como vicepresidente en la investidura como presidenta de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, un investidura que "va a tener un cierto aire conjunto". "Lo respeto pero creo que no es lo mejor para Madrid", ha apostillado.

Por otro lado, Gabilondo ha recordado que él asiste al Pleno de investidura "en condición de no candidato" porque el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha decidido convocar la sesión sin candidato, una decisión que no comparte porque "había y hay candidato pero él no lo ha propuesto".