Gabilondo ultima los detalles de su intervención para los plenos de investidura de Ayuso donde le mostrará su rechazo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, está ultimando los detalles de su intervención en su despacho en la Cámara regional de cara a los plenos de investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que se celebrarán este martes y miércoles tras haber llegado a un acuerdo las tres formaciones del bloque del centro derecha: PP, Ciudadanos y Vox.

Gabilondo ha insistido en numerosas ocasiones en que no apoyará a la 'popular' en la investidura como presidenta porque no comparte ni su modelo social ni político, y ha afeado al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que no haya querido hablar con PSOE.

Asimismo, ha asegurado que el hecho de no apoyar a Ayuso "no es por partidismo, sino porque ese no es el modelo que Madrid precisa", porque cree que al ser tener la Vicepresidencia Ciudadanos el clima para consensuar proyectos será "complicado".

"A mí me hubiera gustado haber tenido la posibilidad de haber presentado el programa y haberlo votado, pero Cs ha bloqueado esa posibilidad", lamentó tras la reunión con el presidente del Parlamento madrileño, Juan Trinidad.

De hecho, tras las últimas informaciones que están apareciendo sobre la 'popular' y la trama Púnica, el portavoz socialista se plantea proponer una comisión de investigación sobre la relación de la empresa Avalmadrid con la futura presidenta de la Comunidad de Madrid.