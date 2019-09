26 de septiembre de 2019

Maestre dice que Más País apoyaría al PSOE si gana las elecciones para que sus votos sumen al bloque progresista

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha asegurado hoy que la candidatura de Más País para las próximas elecciones generales apoyaría al PSOE si gana los comicios porque la formación ha nacido con "una vocación clarísima" de que "los votos progresistas sirvan para un gobierno progresista".

Así lo ha señalado Maestre en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha hablado sobre la campaña que hará la candidatura liderada por Iñigo Errejón, que viene a "trabajar por los españoles" y a recuperar el voto de los "hastiados" con la política.

La edil madrileña, que no irá en la lista electoral al estar "muy a gusto en Madrid", ha explicado que el nombre definitivo de Más País les parecía "la derivación más natural de Más Madrid", recalcado que no tienen ningún problema en decir "España".

En cuanto a las circunscripciones en las que se presentarán, ha detallado que tienen que terminar de evaluarlo, teniendo en cuenta "diversos factores". "El principal es ser el antídoto contra la abstención y sumar al bloque progresista. Queremos afianzar criterios técnicos y posibles alianzas con actores en el resto de territorios", ha dicho.

"Para eso votamos en las elecciones de abril. Se dio la primera condición porque hubo una mayoría progresista, pero no una segunda que es un Gobierno que haga cosas para solucionar los problemas de la gente", ha aseverado.

Además, ha subrayado que la candidatura de Errejón quiere "hacer que la gente que no quiere ir a votar tenga un motivo" para salir de sus casas y "pelear los últimos escaños" que se llevó Vox en el Congreso y "no vayan al bloque de la derecha".

"Estamos seguros de que servirá en clave positiva. Queremos que el escaño que cayó a Vox por el reparto electoral vaya al bloque progresista", ha explicado.

INCENTIVO PARA IR A VOTAR, SIN FOBIAS

Por ello, ha insistido en que esta candidatura no viene a perjudicar al bloque progresista, sino que "al contrario". "Cuando se dan más opciones para votar a la gente y teniendo en cuenta los límites electorales, hay más incentivos para ir a votar. Lo vimos en la Comunidad cuando la triple oferta aumentó el bloque progresista", ha reseñado.

"Queremos contribuir a sacar a la gente hastiada y que sirva para hacer un gobierno en el que haya políticas para este país. No tenemos políticas públicas", ha reprochado.

Maestre ha dejado al lado las críticas de Pablo Iglesias hacia la candidatura, indicando que "la política no puede tratar cuestiones personales" porque a la gente "le importa poco" cómo se lleven unos y otros.

Ante ello, ha recalcado que en la campaña no hablarán de fobias ni responderán críticas, sino que se centrarán en proponer políticas. "Me da igual quién vaya a estar para formar gobierno. Hay que sentarse y hablar", ha dicho, agregando que "no van a entrar en ese juego porque la gente está cansada".

Finalmente, ha dicho que es "un orgullo" que la candidatura vaya a contar con el apoyo de Manuela Carmena, ya que es "un referente para todos los españoles".