16 de septiembre de 2019

PSOE irá a los tribunales si no le facilitan el número de trabajadores de limpieza y jardines por distritos

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Madrid acudirá a la Justicia si el área de Medio Ambiente y Movilidad no le facilita el número de trabajadores de limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines en cada uno de los distritos de la capital, ha informado este lunes en la comisión del ramo el edil socialista Alfredo González.

"El 24 de julio presentamos dos peticiones de información. No sé que es más grave, si que no conozcan el número de trabajadores, o que sabiéndolo no se quiera facilitar. Su deber como gestor es conocer estos datos, porque si no, acudiremos a la vía judicial para tratar de conocerlos", ha trasladado al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Éste ha trasladado al edil del PSOE que "es complejo" conocer el número exacto, ya que "este contrato no requiere de unos recursos humanos mínimos, sino que se establece por un canon e indicadores", y los trabajadores se distribuyen por distritos. "Cuando la tengamos la información se la haremos llegar", ha indicado.

Para González, los 100 días de Carabante en el cargo se parecen a "una película de las malas" en la que "hay de todo, vodevil con Madrid Central, venganza por reversión de medidas y enredo por el nuevo plan de calidad del aire".

516 TRABAJADORES MÁS

En su réplica, Carabante ha señalado que haría un "spoiler", y ha indicado que "va a acabar bien" porque en cuatro años resolverán "estos problemas". "Le voy a dar un dato, hoy hay 516 personas trabajando más en estos contratos que en el mismo mes de septiembre", ha aseverado.

González ha apostado por "eliminar toda opacidad, porque es muy peligrosa, y puede dar lugar a situaciones intolerables". "Basta conocer el caso de López Viejo, condenado a 31 años de cárcel en la Gürtel y por la gestión de un contrato municipal. Exigimos transparencia, que den los datos", ha concluido.