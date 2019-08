1 de agosto de 2019

PSOE pregunta al Gobierno por qué Canal no dio a la Cámara de Cuentas datos de sus tarjetas de crédito en el exterior

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha preguntado al Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid por qué el Canal de Isabel II no entregó a la Cámara de Cuentas información sobre los movimientos de sus tarjetas de crédito en el extranjero.

Lo ha hecho junto con una batería de preguntas a la Mesa de la Asamblea donde también se cuestiona sobre la ausencia de información por parte de otras empresas como Metro, Radio Televisión Madrid (RTVM) o Promomadrid.

Todo ello, en el marco de la elaboración de un informe sobre la fiscalización horizontal de regularidad sobre utilización de tarjetas de crédito, realizado por la Cámara de Cuentas, que recoge, entre otras conclusiones, que las empresas públicas de la Comunidad de Madrid dejaron 173.000 euros de gastos de tarjeta de crédito sin justificar entre los años 2008 y 2015.

Sobre el Canal Isabel II, dice la Cámara que "no se ha obtenido información en relación con las entidades radicadas en el extranjero, dependientes del Grupo". Aunque no se concreta cuáles, la empresa de aguas tiene, entre otras, al Grupo Inassa, su principal filial en Latinoamérica.

Durante ese periodo el Grupo también compró la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes (2013). Ambas estuvieron en el punto de mira con la operación del caso Lezo, por la que el expresidente de la Comunidad Ignacio González ha estado en prisión.

Por otro lado, la Cámara también expone que Metro de Madrid no ha facilitado los contratos de ninguna de las tarjetas de crédito emitidas por la Entidad Diners Club. En un principio, no se comunicaron inicialmente pero después aparecieron en un informe de auditoría interna.

Sin embargo, una vez conocida la existencia de estas tarjetas, se facilitaron los extractos pero no se ha informado ni de los contratos ni de la vigencia de las tarjetas. Por eso, el PSOE pide información sobre esta cuestión.

En cuanto a RTVM, la Cámara explica que no se han facilitado los contratos de ninguna de las tarjetas de crédito existentes ni los extractos correspondientes a las tarjetas de American Express. Además, muestran que no ha sido facilita la contabilidad anterior a 2010 y no se ha alcanzado la "certeza suficiente" sobre las tarjetas Amex durante el periodo fiscalizado, sus titulares y los pagos realizados con las mismas. El PSOE también ha pedido información al respecto.

Por último y en relación a Promomadrid, no se ha facilitado a la entidad el Libro de Inventarios y Balances, el Libro Diario, ni el Libro de Actas de Promomadrid, cerrada en 2012 y disuelta en 2013, sobre el uso de tarjetas de crédito. Además, informan de que la sucursal bancaria en la que se encontraban domiciliadas las tarjetas no ha respondido a la petición de información realizada.

En total, el diputado socialista y vicepresidente segundo de la Mesa, Diego Cruz, ha presentado a este órgano un total de cinco de preguntas solicitando al Consejo de Gobierno información por la ausencia de datos aportados.