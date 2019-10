7 de octubre de 2019

El PSOE recurre ante el Tribunal de Cuentas la venta de pisos de la EMVS porque "no hubo juicio justo"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, ha trasladado a la prensa que ha presentado hoy el escrito del recurso al Tribunal de Cuentas por la venta de viviendas públicas a un 'fondo buitre' para crear jurisprudencia y "porque no hubo un juicio justo ni un tribunal imparcial".

El recurso ante el Tribunal de Cuentas se presenta después de que el Grupo Municipal escribiera al presidente de la junta general de accionistas de la EMVS, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al consejero delegado de la empresa instándoles a que recurrieran ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, en la reunión del consejo de administración del pasado 27 de septiembre los votos mayoritarios de PP y Cs sacaron adelante la decisión de no recurrir.

Lo que ha hecho ahora Mercedes González es "presentar el recurso en sustitución de la EMVS y del Ayuntamiento, que han hecho una dejación absoluta de su responsabilidad en la defensa de los intereses del Ayuntamiento".

"Hay un interés casacional evidente porque es necesario que una vez por todas en este país se cree una jurisprudencia que hable de cómo se puede vender el patrimonio público por parte de las administraciones. No se puede tener a una vicealcaldesa, Begoña Villacís, que antes de serlo dijo que se había hecho chapuceramente (la venta) y con recovecos y después diga que sí, que no se hizo bien pero que no hay ningún delito. Tenemos que hacer que el Supremo siente jurisprudencia", ha argumentado.

En su opinión, "no hubo juicio justo ni tribunal imparcial y se ve en la sentencia, plagada de errores como decir que (la venta) tuvo informe de intervención del Ayuntamiento", algo que no tuvo. Además la sentencia apunta a una "falta de legitimación", algo que según apunta González, "no es verdad" porque la sentencia, ha recordado, incluye un voto particular, "que el alcalde siempre obvia, que dice que sí hay responsabilidad de la Junta de Gobierno" presidida por la exalcaldesa Ana Botella.