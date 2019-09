29 de septiembre de 2019

Reyero asegura que "no le temblará la mano" en aplicar la Ley contra la LGTBfobia y está tramitando ya 20 expedientes

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha asegurado que "no le temblará el pulso" en aplicar la Ley contra la LGTBfobia y, de hecho, ya están en tramitación 20 expedientes que atentan contra esta normativa.

En una entrevista concedida a Europa Press, Reyero ha pedido "tranquilidad" a los colectivos LGTBI porque las denuncias administrativas contra entidades o personas con comportamientos homófobas se están tramitando "y cuando se culminen los expedientes, se sancionará".

El titular regional de Políticas Sociales ha señalado que unas de sus primeras decisiones al llegar a la Consejería fue aprobar la primera sanción grave contra una coach que ofrecía terapias para curar la homosexualidad. "La llevamos al Consejo del Gobierno y se aprobó contra esta coach, que ofrecía una terapia homófoba, absurda y sin ningún sentido", ha dicho.

"No hay ninguna persona por encima de nadie. No nos va a temblar la mano y seguiremos adelante con esas sanciones. No son admisibles en una sociedad tolerante como la madrileña ese tipo de comportamientos", ha proseguido.

PROMETE REGLAMENTO PARA LAS LEYES LGTBI

Por otro lado, el consejero considera necesario articular un reglamento que desarrolle la Ley de Transexualidad y de la Ley contra la LGTBfobia, "que por la razón que sea no se realizó" la pasada legislatura.

"Nos comprometemos a que en la mayor brevedad posible se desarrollen estas leyes y se cree el Consejo LGTBI. Porque podemos hacer leyes fantásticas, pero sin reglamento no nos sirven para nada. No va a haber pasos atrás pero sí pasos hacia adelante. Nosotros tuvimos un papel activo no solo en votar estas leyes, si no también en elaborarlas", ha manifestado.