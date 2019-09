8 de septiembre de 2019

Villacís no cierra la puerta a instalar más cámaras de videovigilancia pero sin convertir la ciudad "en un Gran Hermano"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que en el Gobierno municipal no cierran la puerta a instalar más cámaras de videovigilancia, como las que se podrán en marcha en barrios de Tetuán y Vallecas, pero sin convertir la ciudad "en un Gran Hermano".

Desde Tetuán, Villacís ha declarado que lo primero que el Ejecutivo ha hecho "es poner en marcha todo aquello que el anterior equipo de Gobierno decía que estaba pero luego se ha descubierto que no, como las cámaras de seguridad".

Dentro de la "política de desbloqueo" incluye la instalación de cámaras demandadas por los vecinos de Bellas Vistas (Tetuán) y Vallecas, con las que verán aumemtada su sensación de seguridad.

"No cerramos la posibilidad de ponerlas en otros espacios donde hay muchos vecinos que las reclaman porque entedemos que la mejor manera de proteger al que no delinque es con este tipo de sistema de videovigilancia. No cerramos la puerta a ponerlo en más sitios en Madrid pero no quiero decir que con esto vayamos a convertir la ciudad en un Gran Hermano. Hay un término intermedio", ha declarado.

Villacís ha avanzado que el Gobierno municipal trabajará en la mejora de la iluminación de determinadas zonas para aumentar la sensación de seguridad en una ciudad "que de por sí ya es bastante segura".