1 de agosto de 2019

Aniacam asegura que el Gobierno "tiene la llave" para acabar con la caída de las ventas

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam), Germán López Madrid, ha asegurado que el Gobierno "tiene la llave" para acabar con las caídas de ventas que está experimentando el mercado automovilístico español.

"El Gobierno es el que tiene la llave para parar esta situación y lo tiene que hacer ya, no solo con medidas de ayuda a la renovación del parque, sino diciendo claramente a la ciudadanía que los vehículos de combustión son aptos, hoy por hoy, para cumplir con todas las normas anticontaminación y que hay que seguir dependiendo de ellos durante unos años para poder llegar en un futuro a la electrificación del parque", aseguró.

Asimismo, el también 'senior advisor' de Volvo Car Corporation indicó que los compradores necesitan que se les transmita la confianza de que si adquieren un vehículo de combustión "no van a tener problemas los próximos años".

Por otro lado, el directivo resaltó que el Gobierno en funciones tiene que comprender que el sector del automóvil es importantísimo para la economía española y resaltó que si lo deja caer "va a costar mucho levantarlo".

"No sirve establecer medidas destinadas únicamente para vehículos de cero emisiones, cuando el comprador está reteniendo la renovación de su vehículo viejo porque, o bien no puede acceder a los eléctricos, o no tiene confianza en un uso donde le van a faltar infraestructuras para su utilización y no quiere acceder a un vehículo de combustión porque tiene miedo de que le prohíban circular con él, después de haber hecho un desembolso importante, ya que la campaña que se ha orquestado contra los vehículos de combustión ha sido especialmente dañina", subrayó.