La DGT reconoce "frustración" con los patinetes y dice que "sí serían útiles" en Madrid-Barajas

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha reconocido que la institución tiene una "cierta frustración" con los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) porque, en sus palabras, "parece que todo gira alrededor" de los patinetes.

"A mí me gustaría usarlo en la T4. Ahí sí que el patinete sería útil", ha bromeado este viernes Navarro durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Forum en el Hotel Palace de Madrid.

En este sentido, ha destacado que en la DGT tienen preparada una norma, a petición de los ayuntamientos, que es un "paraguas" para prohibir los patinetes en las aceras, que alcancen una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y "evitar el trucaje, que la gente no los manipule".

Como "asignaturas pendientes" para mejorar la siniestralidad, el director general de Tráfico ha hecho referencia al alcohol, la velocidad y las distracciones con el teléfono móvil, porque en las carreteras, a su juicio, "vale con conservación y mantenimiento con criterios de seguridad vial".

En concreto, ha asegurado que respecto al alcohol "lo han hecho todo" pero que en España hay "un problema" con el alcohol, por lo que tienen "que seguir trabajando" dado que "es un problema social". "Hacemos más de 5,5 millones de controles preventivos de alcoholemia con la Guardia Civil", ha dicho.

Para el director de la DGT, la primera fase de informar y concienciar del problema con el teléfono móvil ya se ha "hecho", pero que en vigilancia y control todavía tienen que "hacer un desarrollo" porque "sigue siendo un problema importante".

Asimismo, ha resaltado que la DGT colocará 78 radares "de aquí a final de año" para controlar la velocidad. "Los encontramos en un almacén porque no se habían colocado. En seguridad vial o se toman medidas o no hay política de seguridad vial", ha indicado.

EL COCHE ELÉCTRICO, UN "ERROR" AL VENDERLO

Por otro lado, Navarro ha defendido que hay que resolver "el tema de la precariedad" para poder decirle a la gente "que compre un coche nuevo y además eléctrico". "Cometimos el error de vender un producto que no teníamos en la estantería, no tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo. Nos equivocamos todos", ha lamentado.

En este sentido, ha añadido que "sin infraestructura de carga no hay coche eléctrico" y que es una "prioridad" del Gobierno crear la infraestructura "adecuada". "Donde nos haría falta, en la ciudad, en el parking es difícil enchufarlo. Pero el que vive fuera de la ciudad tiene facilidades para enchufarlo", ha criticado.

Además, el director general de Tráfico ha vaticinado que "lo que viene son los desplazamientos a pie por el envejecimiento de la población" ya que, a su juicio, "la gente mayor camina" por lo que la tendencia será "dejar la acera limpia de obstáculos para poder caminar".

Sobre el coche conectado, ha celebrado que es un "salto adelante" desde el punto de vista de la seguridad vial "que se hablen unos vehículos con otros" y ha reconocido que, "sin duda", todas las nuevas tecnologías "van bien para la vigilancia y el control".

Pere Navarro ha justificado las "duras" campañas publicidad de Tráfico con mensajes explícitos porque, en su opinión, "normalmente son más eficaces". "Parecía que nos habíamos dormido en la sociedad y por eso hacía falta entrar con una campaña dura. La realidad es mucho más dura que la campaña", ha afirmado.

"MUCHAS MULTAS DE UNA CUANTÍA ASUMIBLE"

En referencia a las multas de Tráfico, ha subrayado que la DGT tiene "muy claro" que los problemas "no se resuelven aumentando la cuantía". "Nos da la impresión de que es injusto, porque al rico le importa un pepino y hay otra franja que la penalizamos mucho. La política de la DGT son muchas multas de una cuantía asumible", ha precisado.

Para el director general de la DGT, la "condición" para que funcione la seguridad vial "es que funcione la movilidad", que, a su juicio, "es un factor fundamental". En sus palabras, el modelo "más o menos consensuado" en las ciudades es "blindar" que se pueda entrar y salir con el coche pero que la circulación dentro sea "calmada" y de "convivencia".

"Somos buenos en seguridad vial, en infraestructuras y en el sector de la automoción. El reto ahora es ser buenos en movilidad, es una asignatura pendiente", ha señalado Navarro, al tiempo que ha lamentado que "todavía" no haya en España una Ley de Movilidad, algo que, en su opinión, "es un proyecto precioso".

Asimismo, ha mostrado su preocupación ante el posible aumento de motos. "Cuando se reduzcan los automóviles van a aparecer más motos. Esto es una tendencia de sí o sí y esto hay que gestionarlo", ha dicho.

Por último, el director general de Tráfico ha subrayado que no va a "perder el tiempo" hablando del coche autónomo. "Me piden que el año que viene haya menos accidentes, yo en el año 2050 no voy a estar. En ciudad el problema es el espacio que ocupa el coche, da igual que vaya con conducto o sin conductor, el problema que tenemos es de congestión", ha concluido.