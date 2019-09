25 de septiembre de 2019

Industria: "Hay que decirlo claro, sin sector de automoción no hay I+D+I ni digitalización"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Industria y de la Pyme en funciones, Raül Blanco, ha puesto en valor el papel del sector de automoción resaltando que es el principal inversor privado en I+D+i.

"Hay que decirlo muy claro, sin sector de automoción no hay I+D+i; sin industria de automoción no hay digitalización", señaló Blanco en la clausura de la presentación de la 'Evolución de la Agenda de prioridades Estratégicas I+D+i del Sector de Automoción', organizada por la Plataforma Tecnología Española de Automoción y Movilidad-Move to Future (M2F).

Además, indicó que la industria automovilística española tiene "grandes capacidades" para afrontar los retos que tiene por delante. "Cuando hablamos de automoción siempre nos remitimos a los fabricantes y a las plataformas de los vehículos, pero el papel de los proveedores de nivel 1 y 2 en los últimos años ha ido ganando peso tanto en las decisiones como en el diseño de los vehículos", subrayó.

Por su parte, la directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación, Teresa Riesgo, encargada de inaugurar la jornada, profundizó en la estrategia española de ciencias, tecnología e innovación que está desarrollando el Gobierno y cuyos objetivos están basados en la generación del conocimiento con un impacto social "importante", así como en la generación de empleo de calidad en los ámbitos de la ciencia e I+D+i.

"Los organismos públicos de investigación, los centros tecnológicos son muy ejemplares en este sector en España, los clúster de innovación, las empresas innovadoras pequeñas, las empresas innovadoras grandes, los fabricantes, que estáis todos aquí, son un ejemplo que yo pongo muchas veces cuando hablo de las estrategias sectoriales", agregó.

Por su parte, durante la ponencia 'Inteligencia competitiva para gestionar la incertidumbre', Jaime Balaguer de Scope destacó la importancia de utilizar la inteligencia competitiva en "épocas de turbulencias", mientras que el presidente de la comisión de I+D+i de Sernauto y director de I+D de CIE Automotive, José Esmorís, remarcó el trabajo del automóvil con el fin de adaptar continuamente la agenda estratégica del sector en el área de I+D+i a los retos que se plantean para liderar la transformación de la movilidad.

La plataforma M2F está coordinada por la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) e integrada por proveedores, fabricantes de vehículos, centros tecnológicos, ingenierías, universidades y otras entidades relacionadas con el sector de automoción y movilidad.