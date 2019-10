16 de octubre de 2019

Toyota España venderá más de 85.000 vehículos en 2019, un 8,2% más

ÁMSTERDAM, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota España, que comercializa las marcas Toyota y Lexus en el mercado nacional, prevé matricular más de 85.000 vehículos al cierre del ejercicio actual, lo que supondrá incrementar su volumen un 8,26% en comparación con el ejercicio precedente.

Así lo ha confirmado el presidente y consejero delegado de la compañía, Miguel Carsi, en una entrevista concedida a Europa Press, subrayando que los modelos y la tecnología (hibridación) son de lo "más adecuado" para este momento de transición de la combustión hacia la electrificación que vive el sector de la automoción.

Por otro lado, Carsi enfatizó la necesidad de que se vuelva a poner en marcha en España un plan de achatarramiento con el que renovar el parque automovilístico, con una edad media de 12 años, y sacar así de la circulación los coches antiguos, que son menos seguros y más contaminantes.

"Dentro de lo posible, hay que buscar un plan de achatarramiento que ayude a que la gente que no puede cambiar de coche por motivos económicos. Es verdad que estos planes tienen cierta estacionalidad (el cliente pospone su decisión de compra a su aprobación), pero hay que hacer algo. Si la gente no cambia de coche no es por placer", destacó.

Asimismo, resaltó que se debe "afinar" el criterio de la Dirección General de Tráfico (DGT) con el que se otorga las etiquetas medioambientales, ya que hay algunos modelos de gran cilindrada y potencia categorizados como ECO por el simple hecho de incorporar un sistema de hibridación suave de 48 voltios.

"La tecnología híbrida pura es la que ayuda tanto a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como de óxidos de nitrógeno (NOx). Otras pueden ayudar, pero no es lo mismo que la híbrida. A veces hay que corregir. Entiendo que pueda tener un poco de lío, pero clarificaría el futuro que queremos en nuestras ciudades", apuntó.

Carsi indicó que Toyota y Lexus son las primeras marcas en informar en sus anuncios tanto de las emisiones de CO2 como de NOx de sus vehículos, cuando tan solo es obligatorio hacerlo de las primeras.

El directivo agradeció y reconoció, a su vez, el trabajo de Mario Armero como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y pidió que su sucesor ayude a defender los intereses de la industria de la automoción, "muy importante para España".

Toyota fabricará el Proace City en la factoría del Grupo PSA en Vigo desde finales de este año, junto con el Peugeot Rifter, el Opel Combo y el Citroën Berlingo, bajo el acuerdo que alcanzaron ambas compañías en noviembre del año pasado. También tendrá una variante eléctrica.