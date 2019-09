14 de septiembre de 2019

El '112' ha gestionado desde el jueves cerca de 5.000 asuntos relacionados con las lluvias

MURCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido desde el pasado día 12 y hasta esta llamada de hoy un total de 5.676 llamadas que han supuesto la gestión de 4.690 incidentes relacionados con la lluvia.

De ellos, 1.480 no eran emergencias y se trataba de peticiones de información; 1.120 se referían al achique de agua en sótanos y bajos, 392 retiradas de obstáculos en la vía pública y 623 rescates de personas atrapadas en vehículos o de sus casas inundadas.

La primera llamada se recibió a las 2.42 horas del jueves desde Archena. El municipio con más llamadas ha sido Murcia 1.091 asuntos, seguido de Los Alcázares (586), Cartagena (420) y San Javier (332).

Desde las 19.20 horas del pasado jueves se encuentra activo el nivel 2 de la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur).

Nivel 2: Situación en la que se han producido inundaciones en las que por su gravedad, se prevé que a solicitud de la Dirección del Plan, sean incorporados medios estatales no asignados al Plan o bien los datos pluviométricos e hidrológicos y las predicciones meteorológicas permiten una extensión o agravamiento de la situación que pudiera derivar hacia el interés nacional.

Asimismo, serán declaradas como nivel 2 aquellas emergencias definidas como Escenarios 2 y 3 en el Plan de Emergencia de Presas, con constitución del CECOPI, a no ser que por su consecuencia se considere de interés nacional.

Por otro lado, se han activado los Planes de Emergencia Muncipal de Águilas, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier y San Pedro del Pinatar.

El presidente de la CARM y la Consejera de Transparencia han celebrado varias reuniones con el Comité Asesor del Plan INUNMUR, incluyendo a Delegación del Gobierno y organismos estatales, para evaluar la situación y continuar la toma de decisiones de forma coordinada.

MEDIOS Y RECURSOS ADSCRITOS AL PLAN INUNMUR

Los principales medios y organismos que participan en el Plan INUNMUR para hacer frente a la emergencia:

CARM

Centro de Coordinación de Emergencias (200 efectivos).

Medios Aéreos (4 helicópteros)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (300 efectivos).

Recursos de la Dirección General del Medio Natural (186 efectivos).

Recursos de la Dirección General de Carreteras (120 efectivos).

Recursos de las distintas Consejerías.

Ayuntamientos afectados (En este episodio TODOS LOS DE LA REGIÓN):

Centros de Coordinación Operativa Municipales.

Policías Locales.

Protecciones Civiles.

Empresas Municipales de Mantenimiento.

Bomberos de los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena.

Administración General del Estado:

Unidad de Protección Civil.

AEMET.

Confederación Hidrográfica del Segura.

Guardia Civil.

Policía Nacional.

Jefatura Provincial de Tráfico.

Demarcación de Carreteras.

Unidad Militar de Emergencias : 563 efectivos y 160 medios materiales (Vehículos, embarcaciones, maquinaria pesada etc)

INCIDENCIAS RELEVANTES:

ABARÁN: Protección Civil municipal ha rescatado a una pareja y la han llevado con sus familiares.

ALGUAZAS: 4 personas evacuadas.

ARCHENA: 87 evacuados inicialmente al Polideportivo y después al Balneario de Archena.

BENIEL: Policía Local y Cruz Roja están evacuando al personal a la Casa de la Cultura (14 personas a las 21:50h). El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias se desplaza a zona para verificar in situ cómo se encuentra.

CARTAGENA. Evacuadas 80 personas del camping Villas Caravaning al Pabellón Central de Deportes. Se desborda la Rambla del Albujón en La Puebla

BLANCA: El Ayuntamiento de Blanca ha evacuado unas 80 personas desde sus viviendas en el Barrio de "Las Casas Baratas" hasta el Centro Cultural "Miguel Ángel Abenza" del propio municipio.

CIEZA: Se han desalojado a 56 personas del barrio del Cabezo de la Fuensantilla, con la ayuda de Cruz Roja.

FUENTE ÁLAMO: Corte de carreteras hacia Los Cánovas y de La Pinilla a Las Cuevas de Reyllo.

LORCA: Protección Civil municipal evacua a 4 personas y rescata a 1 persona en la Venta Ceferino.

LORQUI: Se evacua la zona de "Las Huertas / El Diente" por inundación del río. Se está montando campamento de evacuados.

LOS ALCÁZARES: Inundados los barrios de Bahía Bella, La Fuensanta y Lomas del Rame. Se evacua a sus habitantes.

MOLINA DE SEGURA:

o Helicóptero con Grupo de Rescate del CEIS han rescatado a un camionero atrapado en Los Valientes, a otras dos personas en El Romeral y a 2 personas en Ctra. al Llano de Molina (camino de los Paulos).

o 40 personas de la zona de Cañada Morcillo han sido evacuadas al CIFEA.

o Desbordamiento del río a la altura del barrio de Santa Rita, se han efectuado rescates por efectivos de Protección Civil municipal. Efectivos de la Confederación Hidrográfica del Segura trabajando en la zona.

o CHS trabajando en la rotura del trasvase en Los Valientes.

MURCIA: Evacuación de vecinos de Alquerías, El Raal y Santa Cruz. Desbordada rambla de Torreagüera en El Garruchal.

TORRE PACHECO: 150 evacuados del Resort de Balsicas al Hotel Double Tree by Hylton.

SANTOMERA: En La Matanza (Santomera) se han rescatado y evacuado a unas 7 personas por bomberos del CEIS. Director General se desplaza a zona para verificar in situ como se encuentra. Policía Local está evacuando a personal al Albergue de Santomera. Ante la apertura de compuertas del pantano de Santomera por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, se evacua a los habitantes de El Siscar y nucleos poblados aledaños a pabellones deportivos de la ciudad de Murcia.

SAN PEDRO DEL PINATAR. Avisos por inundación

Durante la pasada noche los incidentes más destacables han sucedido en Cieza(Rescate de una familia), Fuente Álamo con un rescate de una persona atrapada en la Rambla y Blanca donde 8 personas (2 familias) q han alojadas en el Albergue Miguel Angel Abenza.