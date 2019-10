Egea asegura que "las cosas no se han hecho bien" con el Mar Menor y advierte que es una cuestión de Estado y de Europa

MURCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado, durante su intervención en los Desayunos Informativos que organiza Europa Press en Murcia, que "las cosas no se han hecho bien" con el Mar Menor pero "a partir de hoy hay que ponerse a trabajar para solucionar el problema", porque se trata, ha recalcado, de "una cuestión de Estado, de Europa".

Así, ha lamentado que se niegue "el agua, las infraestructuras y ahora se nos culpe del desastre ecológico del Mar Menor. Sólo falta que nos echen la culpa de la gota mas fría más grave de los últimos 150 años".

Ha asegurado, con respecto a la laguna, que "si alguien intenta buscar culpables en este momento se equivocan" y contrastan las actitudes del Gobierno regional, que quiere poner en marcha medidas para arreglar el problema, con el Estado, que "viene de visita", en relación a la ministra Teresa Ribera.

Y es que, ha resaltado García Egea, se trata de la mayor laguna salada de Europa, a la que vienen miles de personas de fuera de la Región, "es una cuestión de Estado, es más, es una cuestión europea".

Así, se ha preguntado por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dotado de un sólo euro al Plan de Vertido Cero, y ha vuelto a solicitar que el Consejo de Ministros dedique un 'viernes social' a Murcia y apruebe un decreto ley para que lo ponga en marcha. "Si el Gobierno de España no quiere ayudar, que no ayude, pero que no cargue culpa", ha reprobado.

Sobre la DANA que afectó a la Región el pasado mes de septiembre, ha apuntado que ante una nueva amenaza de gota fría, siguen muchos cauces y ramblas sin ser limpiados, competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), declarando que "si cada uno hacemos lo nuestro será mejor". Ha hecho mención a la falta infraestructuras, de canalización y ha prometido que después del 10N, el PP dedicará todas esas ayudas a los afectados para la creación de éstas.

Durante su intervención, el secretario general del PP ha hablado también de financiación autonómica y de agua. "Somos una autonomía cumplidora y no pedimos nada que no sea nuestro, creemos que los murcianos no somos más que nadie, pero tampoco menos. Murcia debe ser tratada igual que el resto", ha resaltado.

Así, ha criticado el actual modelo de financiación autonómica, a la vez que ha apostado por un sistema educativo orientado a las carreras técnicas, "las más demandas por las empresas".

"Murcia necesita estar más presente en Madrid", ha declarado, "creo en la política decente, en la libertad, me gusta el protagonismo civil frente al Estado, que los impuestos deben ser bajos, pocos y sencillos. Creo en la estabilidad presupuestaria, fundamental apoyar a las empresas mientras unos quieren poner aranceles, apoyar a nuestros jóvenes", ha señalado.

En clave política, ha defendido que el PP "es un partido que aspira a representar a todos", y ha dejado claro que cada parado que haya en la Región "es un problema a resolver por el PP, debemos salirnos de la tónica general y hacer esfuerzo para crear empleo, pero necesitamos superar el enorme déficit de infraestructuras que acumula la Región y de financiación que arrastramos hace mucho tiempo".

En materia hídrica, ha manifestado "necesitamos dar certidumbre a agricultores, industria y tejido productivo", y ha advertido que luchará para "no ver limitado el potencial de la Región y el bienestar futuro".