3 de julio de 2019

Liarte (VOX): "No estamos dispuestos a poner en riesgo el interés de la Región"

El portavoz de VOX en la Asamblea asegura que están dispuestos a "hacer los esfuerzos necesarios" para que haya gobierno

CARTAGENA (MURCIA), 3 JUL. (EUROPA PRESS).-

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha asegurado que su grupo "no está dispuesto" a poner en riesgo el interés de la Región de cara a la formación de un Gobierno.

El parlamentario, que ha avanzado que su grupo trabaja "a contrarreloj" elaborando diversas propuestas para presentarle al PP y a Ciudadanos de cara a encontrar un acuerdo, "especialmente con Ciudadanos" antes de la segunda votación del debate de investidura, que será este jueves por la tarde, ha manifestado que la Región "está en una situación complicada", por lo que ha apremiado a "no perder más tiempo" y a conseguir formar gobierno.

En ese sentido, ha afirmado que VOX "está dispuesto" a "hacer los esfuerzos necesarios" para que haya gobierno "y salgamos de esta situación que tanto perjudica a los intereses de la Región.

Según dice, su grupo se ha planteado muchos escenarios posibles, incluyendo la abstención, con la que podrían favorecer este jueves la investidura del candidato del PP Fernando López Miras como presidente regional. Sin embargo, para optar a esa posibilidad, VOX "intenta conjugar la dignidad" de sus votantes en un posible acuerdo a tres bandas, algo en lo que insiste, están "trabajando".

Asimismo, manifiesta que si no se llegara a un acuerdo "no va a ser por VOX y el PP", sino por Ciudadanos. Llegado el caso, advierte de que si la formación naranja "se enroca en una posición intransigente" harán saber que no ha habido acuerdo por la negativa de Ciudadanos. "Nosotros vamos a actuar con la mayor responsabilidad", ha dicho.

Además, ha puntualizado que un hipotético gobierno de izquierdas "no" les apetece, "no es lo mejor para la Región". Según ha dicho, el planteamiento socialista "no viene a incentivar ni el ahorro ni la inversión", por lo que no les gustaría que hubiese un gobierno de izquierdas, "pero tampoco hay que arreglarlo como sea".

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha expuesto que siguen con la "mano tendida" y con la "voluntad" de que este jueves pueda haber una investidura porque "es lo mejor para la Región". A su juicio, hay una coincidencia entre programas, "nuestros votantes solo entenderían que mañana se produjera una investidura".