20 de julio de 2019

López Miras, candidato de nuevo a presidir la Comunidad tras el acuerdo de investidura entre PP, Cs y VOX

CARTAGENA (MURCIA), 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional en funciones, Fernando López Miras, vuelve a ser nuevamente el candidato propuesto por el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, para presidir la Comunidad Autónoma. Así lo ha hecho saber el propio Castillo tras la ronda de contactos mantenida con los distintos grupos parlamentarios.

Esta vez el dirigente 'popular' sí que cuenta con los apoyos de PP, Cs y VOX y es previsible que salga investido presidente en primera votación, pues VOX también votará "sí" a su candidatura si los otros dos partidos aceptan durante el debate de investidura y desde la tribuna sus propuestas.

El diputado regional de VOX, Pascual Salvador, ha ratificado tras reunirse con el presidente de la Asamblea su disposición a apoyar a López Miras durante la investidura la próxima semana tras saber que PP y Cs están dispuestos a asumir sus propuestas y reiterar la formación naranja que no son incompatibles con el acuerdo al que ellos habían llegado previamente. "Hemos llegado a un acuerdo y si todo es normal votaremos que sí", ha manifestado. López Miras podrá salir en primera votación con el apoyo de su partido si tanto PP como Cs manifiestan durante el debate que están de acuerdo con el documento que les pasaron desde VOX. "Después nosotros pasaremos a la oposición", ha indicado.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco, ha señalado que el acuerdo que firmaron con el PP y que contenía 72 medidas "no se ha visto alterado" y que la propuesta que lanzó VOX "al PP no es incompatible" con dicho acuerdo. Según ha recordado, ellos se sentaron con VOX a dialogar y a buscar la fórmula para una investidura "viable". Franco, que considera que su discurso durante la sesión de investidura podría ser más corto que en la sesión que ya se produjo, ha expuesto que aún no está escrito el discurso, por lo que no se ha determinado qué fórmula emplearán para aceptar las propuestas de VOX y que López Miras pueda ser presidente en primera votación con mayoría. Además ha negado que ya tengan definidos quién de Cs ocupará las consejerías; será a partir del lunes cuando empiecen a perfilar ese tema y el calendario de toma de posesión.

Desde el PP, Joaquín Segado, ha afirmado que López Miras será presidente de la Comunidad la próxima semana y en primera votación "si todo transcurre según lo previsto". El 'popular' ha destacado que su formación mantiene un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos que contiene 72 medidas. "Hemos mantenido un proceso de negociación amplio donde hemos puesto en común las cosas que nos unen y hemos dejado al margen los intereses partidistas", ha manifestado refiriéndose a los distintos contactos mantenidos con Cs y VOX. Para él lo que hay que hacer ahora es "ponerse a trabajar y no perder ni un día" para tener un Gobierno "cuanto antes" porque es lo que la Región "se merece".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha dicho tras ser recibido por el presidente de la Asamblea Regional que durante estos meses se ha vivido un "paripé vergonzoso" incidiendo en que VOX ha marcado políticamente la agenda y ha criticado a PP y Cs por asumir el programa de la formación de Abascal "sin rubor". En ese sentido, ha incidido en que Cs "dejó atrás" las posibilidades de cambio que prometió durante la campaña electoral y "con el PP ha dejado también atrás la igualdad de oportunidades como elemento fundamental de desarrollo".

Así, el socialista ha alertado de que un gobierno de ultraderecha "pondrá en peligro la igualdad de oportunidades en la Región" generando "falta de libertad y más desigualdad", por lo que se ha comprometido a "defender todos los espacios de igualdad" en la Región llegando de manera directa a un millón de personas.

El portavoz del Grupo Mixto, diputado de Podemos, Óscar Urralburu, ha señalado tras reunirse con Castillo que parece que el acuerdo entre las dos derechas y la ultraderecha "está cerrado" vaticinando que VOX "va a mandar en la Región en los próximos 4 años" determinando, según ha dicho, las políticas educativas, sociales y las libertades. A su vez ha denunciado que no se haga nada para implementar la ley LGTBI considerando que en los próximos 4 años "tendrá menos recursos".

PRESIDENTE EL VIERNES A MEDIODÍA

Tras la ronda de consultas a los distintos grupos parlamentarios, el presidente de la Asamblea Regional ha avanzado que los distintos grupos parlamentarios están de acuerdo con los plazos planteados para el debate de investidura, que el lunes refrendará la Junta de Portavoces.

En ese sentido, el miércoles 24 a las 12.30 comenzará el debate con la exposición del candidato a presidir la Comunidad, Fernando López Miras. El debate se reanudará el viernes 26 a las 10 de la mañana con los discursos de los grupos parlamentarios, la respuesta del candidato y la votación. En esta ocasión, no habrá receso y se prevé acortar los tiempos de intervención para que sobre las 14.30 o 15 horas haya ya presidente regional.