2 de julio de 2019

Luis Gestoso (Vox): "Votaremos en contra del gobierno de Isabel Franco y Cs"

CARTAGENA (MURCIA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo de VOX en la Asamblea Regional y negociador del partido, Luis Gestoso, asegura que "votarán en contra del gobierno de Isabel Franco y de Ciudadanos porque no se sientan con nosotros; con gente así no podemos dar un cheque en blanco. Tenemos cierta dignidad y respeto a las personas que nos han votado".

En un contacto con los medios tras la primera parte de la segunda sesión del Debate de Investidura, ha manifestado que son realistas "y no tomamos el pelo a la gente, queremos que haya un acuerdo y poder llevarlo a cabo" pero "necesitamos a Ciudadanos, que además de insultarnos, quiere que le regalemos un cheque en blanco y nuestros votos a cambio de nada".

"Los votantes de VOX lo que no van a permitir es que se le insulte impunemente y se le falte al respeto y que no podamos tener representación en un gobierno cuando tenemos en la Asamblea casi los mismos escaños y número de votos que Ciudadanos". Somos un partido "fiable", ha defendido Gestoso, "y que cumplimos lo que decimos".

"No tenemos presión de nadie porque tenemos las ideas claras y una serie de principios e ideas a defender", ha manifestado, "hasta el 11 de agosto, nos podemos sentar, dialogar, hacer un acuerdo conjunto, un documento programático entre los tres partidos (Cs, PP y VOX) y plasmarlo en equipo de gobiernos" pero, no al revés, "no repartirse primero los sillones y dejar para después los principios y programas".

A su juicio, "hay tiempo para hacer las cosas". "No se qué prisas hay de aquí al jueves", ha manifestado. Nos mantenderemos firmes y denunciaremos el pacto, si hay, de Cs con el PSOE, "la pantomima que está haciendo con el PP, para destruir y mandar al Partido Popular a la oposición, culpar a VOX, y quedarse como única alternativa y ponernos como chivo expiatorio".

Esa es, según Gestoso, toda la maniobra de Ciudadanos, "porque no se entiende de otra forma que un partido que quiera tener responsabilidades de gobierno y que se las de demócrata y centrista, no hable de un partido Constitucionalista", para insistir en que "están abiertos a acuerdos y a discutir cualquier documento, no se quiera sentar".

Por lo que si no se sientan a hablar con nosotros ni se aceptan nuestros puntos, ha reiterado, "nosotros no vamos a votar a favor de la investidura de Isabel Franco con el PP".