15 de septiembre de 2019

La mota del río Segura registra una rotura a su paso por Ceutí y la CHS pide extremar las precauciones

MURCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mota del río Segura ha registrado una rotura a su paso por Ceutí y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha pedido extremar las precauciones, según fuentes del organismo de cuenca consultadas por Europa Press.

En concreto, la CHS ha informado en su cuenta de Twitter a medianoche que técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura estaban desplazándose para evaluar la situación y el plan de reparación.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha informado que la rotura se está reparando y que no hay pérdida de agua. No obstante, ha pedido a los ciudadanos que "por favor no se acerquen ni paseen por ese margen derecho entre Ceutí y Lorquí". Asimismo, ha instado a seguir los consejos de los servicios de emergencias.