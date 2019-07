21 de julio de 2019

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto este domingo es extremo en la mayor parte de la Región

MURCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto este domingo es extremo en la mayor parte de la Región salvo en la comarca del Noroeste, donde es extremo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por ello, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región pide "máxima precaución" y recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental en la detección y ubicación precisa de los incendios forestales.

"Si ves humo o fuego llama al Teléfono Único de Emergencias 1-1-2; en el monte no hagas fuego, no arrojes colillas y no dejes basura", añade el Centro de Coordinación de Emergencias.