El Plan contra los efectos del calor se sitúa en nivel verde en la Región

MURCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas para la Salud ha asignado a la Región de Murcia nivel de riesgo 0, sin riesgo, al estar previsto que no se superen las temperaturas máxima y mínima consideradas umbral.

No obstante, el Centro de Coordinación de Emergencias ha publicado una serie de recomendaciones para hacer frente a las altas temperaturas como beber mucha agua sin esperar a tener sed; vigilar a niños, personas mayores y enfermas; procurar permanecer en lugares frescos y no salir a la calle a las horas de más calor; así como no dejar a nadie dentro del coche con las ventanas cerradas.

En concreto, el '1-1-2' recuerda que el calor excesivo puede dañar la salud, llegando a producir deshidratación, agotamiento, desmayos y golpes de calor muy peligrosos, causando graves problemas e, incluso, la muerte.

A este respecto, resalta que las personas más sensibles al calor son los mayores de 65 años, los bebés y niños menores de 4 años, las personas obesas, las personas con enfermedades respiratorias y cardiacas, quienes tienen trastornos mentales, las personas que realizan un sobreesfuerzo físico y quienes toman medicamentos diuréticos, hipotensores, antidepresivos o psicotrópicos, entre otros.

Así, insta a tomar una serie de medidas en casa como, por ejemplo, tomar agua aunque no se tenga sed, zumos y bebidas frescas, y no tomar bebidas con alcohol. Asimismo, recomienda comer frutas y legumbres verdes, evitando las comidas calientes y pesadas.

Permanece en los lugares más frescos de la casa; cerrar las ventanas y cortinas de las fachadas expuestas al sol, abrirlas de noche para que corra el aire; tomar baños y duchas; ofrecer agua a los niños con frecuencia; y usar algún tipo de climatización de forma racional, son otras de las recomendaciones.

En la calle, el '1-1-2' aconseja evitar salir en horas de calor extremas, desde el mediodía hasta el atardecer y, si se tiene que hacer, recomienda protegerse con una gorra o sombrilla.

Además de caminar por la sombra, usar ropa cómoda y de colores claros y llevar una botella de agua; no quedarse ni dejar a nadie en el coche con las ventanas cerradas; y evitar las actividades deportivas y disminuir la actividad física en las horas de más calor.