12 de julio de 2019

El PSOE de Murcia reclama "transparencia real" para evitar que "Murcia siga siendo la zona cero de la corrupción"

MURCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, ha pedido que "se busque una transparencia real y definitiva" tras conocer la detención del ex concejal Cristóbal Herrero en el marco de la investigación de una supuesta trama de adjudicación irregular de contratos en pedanías.

"Es una vergüenza que Murcia siga apareciendo en los periódicos por tráfico de influencias, malversación de caudales y prevaricación continuada", según Serrano, quien cree que "estos presuntos comportamientos ilícitos se han normalizado en la forma de hacer gobierno del Partido Popular" y "han hecho que Murcia se convierta en la zona cero de la corrupción".

Por ello, el portavoz ha pedido a Ciudadanos que "frene al PP y no permita que Murcia siga en manos de un equipo que no trabaja de forma seria y responsable", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"No es normal que en una Mesa de Contratación solo haya miembros del equipo de Gobierno, que es quien licita y contrata, y no cuenten con nadie de la oposición. Es el caldo de cultivo perfecto para perpetuar comportamientos como los que se han venido dando hasta ahora", añade Serrano, quien advierte de que "no podemos asumir que el actual equipo de Gobierno siga con la práctica en la que controlador y controlado sean lo mismo en la Mesa de Contratación".

El portavoz socialista también ha recordado que Herrero fue el responsable de pedanías durante casi 20 años, que estuvieron caracterizados por las mayorías absolutas del PP, "sin embargo, el pasado mandato, con muchos gobiernos en las pedanías formados por distintos colores políticos, supuso una nueva forma de hacer política, dejando atrás la falta de transparencia".

"Estamos espeluznados ante esta detención, pero al mismo tiempo nos confirma la sospecha de que en Murcia hay mucho que regenerar y para acabar con estos vicios es necesario ejercer con convicción la transparencia y activar a pleno rendimiento todos los mecanismos de control", insiste.

Por todo ello, mantiene que Ciudadanos debe dar un paso al frente y permitir que al menos esa regeneración llegue a las juntas municipales de pedanías porque si las deja en manos del PP se van a seguir perpetuando estas redes de clientelismo".

El portavoz del grupo ha aprovechado la ocasión para recordar que "tenemos por delante la constitución de las nuevas juntas de Gobierno de las pedanías y en muchas de ellas se abre la posibilidad de continuar con estos nuevos gobiernos que dejan atrás la opacidad del PP".