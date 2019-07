19 de julio de 2019

Steve Gadd, leyenda viva de la batería, presenta en Jazz San Javier su último disco

SAN JAVIER (MURCIA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Steve Gadd, leyenda viva de la batería, presenta este sábado en el Festival Internacional de Jazz San Javier su último disco, premiado con un Grammy, en una noche que abrirá la cantante Karen Souza, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Jazz San Javier abre la noche del sábado con la cantante argentina de jazz Karen Souza, cuya voz "grave y sensual" ha llevado al jazz temas clásicos del pop o el rock de las últimas décadas como 'Creep' de Radiohead, una de sus versiones más celebradas.

Procedente de la música house, Karen Souza inició su carrera en el jazz cuando fue invitada a participar en las colecciones 'Jazz and 80s', 'Jazz and 70s' y 'Jazz and 90s', que agruparon grandes canciones pop de esas décadas en formato jazz.

'Do You Really Want to Hurt Me', de Culture Club o 'Personal Jesus', de Depeche Mode, fueron otros de los títulos con los que sorprendió a crítica y público por su forma única de llevarlos a otro estilo, el jazz, donde Karen está felizmente instalada desde entonces.

Su primer disco 'Essentials' (2011) recoge algunas de aquellas versiones, aunque Karen empezó pronto a trabajar en un álbum propio para el que contó con el productor Joel McNeely, que había trabajado para artistas como Tony Bennett, Al Green o Jaco Pastorious, entre otros. Con una producción de lujo, Karen publica Hotel Souza (2012) al que seguiría 'Velvet Vault' (2018) con el que se consolida con una de las nuevas y más sugerentes voces del jazz contemporáneo.

En su primera vista a Jazz San Javier estará acompañada por el gran pianista catalán Jaume Vilaseca, Dick Them al contrabajo y bajo eléctrico, Ramón Díaz a la batería y David Pedragrosa a la guitarra.

El segundo concierto de la noche lo protagoniza Steve Gadd, toda una leyenda viva y uno de los mejores baterías de todos los tiempos, que sigue en la cúspide como acaba de demostrar con su último disco 'Steve Gadd Band' con el que ha ganado el Grammy 2019 al Mejor Álbum Contemporáneo Instrumental.

Con un estilo inconfundible, Steve Gadd ha sido y sigue siendo uno de los baterías más influyentes para las nuevas generaciones. El gran Chick Corea, con el que ha tocado en múltiples ocasiones, dijo de él que 'todos los bateristas quieren tocar como Gadd porque él alcanza la perfección'.

Steve Gadd, que a los 11 años ya sorprendió a Dizzy Gillespie en una sesión en directo, es el músico de sesión más demandado y cotizado del mundo. Sus giras con Eric Clapton, James Taylor Paul Simon o Al DiMeola no le han impedido trabajar con una amplísima representación de artistas como Aretha Franklin, Carly Simon, Stevie Wonder, Barbra Streisand, James Brown y Paul McCartney, entre otros muchos, con los que ha demostrado su enorme versatilidad.

Sus solos de batería son épicos y ha dejado intervenciones para la historia como en el disco 'Aja' con Steely Dan o 'The Leprechaoun' con Chick Corea, con el que también grabó el célebre 'My Spanish Heart'.

Los aficionados a la percusión no deberían perder la ocasión de ver en directo en Jazz San Javier a toda una leyenda más viva que nunca, Steve Gadd acompañado por su banda original con la que grabó el disco 'Steve Gadd Band' premiado con un Grammy este año, formada por Kevin Hays al piano y teclados; David Spinozza a la guitarra; Jimmy Johnson al bajo y Walt Fowler al flugelhorn y trompeta.