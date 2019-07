Rivera sale del hospital con Malú y agradece los apoyos recibidos: "Me pegué un buen susto"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha abandonado este viernes el hospital de Móstoles (Madrid) acompañado de la cantante Malú y allí ha agradecido los apoyos que ha recibido estos días. Según ha dicho, se pegó un "buen susto" pero ya está "muchísimo mejor".

Así se ha pronunciado tras ser dado de alta del cuadro de gastroenteritis aguda por el que fue ingresado el pasado miércoles. Durante 48 horas ha recibido un tratamiento antibiótico y fluidoterapia intravenosa, según el último parte medico.

Los medios gráficos han captado su salida acompañado de la cantante Malú, que portaba una camiseta con el mensaje 'Love' y que se ha retirado para que el líder de Ciudadanos pudiera hacer declaraciones a la prensa. Es la primera vez que ambos se muestran juntos en público, después de meses de especulaciones sobre una posible relación sentimental.

"DAR LAS GRACIAS"

Rivera, visiblemente sonriente, ha asegurado que "ha sido un susto" pero que está "muchísimo mejor". Dicho esto, ha querido "dar las gracias" por los "centenares" de mensajes que ha recibido y a "todos los profesionales de la prensa" que han seguido su estancia en el hospital.

"Me pegué un buen susto, hemos pasado unos días aquí en el hospital, pero me han dado el alta, me han dicho que a cuidarse. Espero estar pronto trabajando para todos los españoles", ha exclamado.

En este sentido, el líder de Cs ha insistido en que el médico le dicho que se cuide "un poquito" estos próximos días y ha añadido que él espera "a partir del lunes o el martes poder estar otra vez fuerte para servir a todos".