Alonso considera "una cosa sorprendente" la 'proximidad' al PP de Rosa Díez, "una personalidad muy versátil"

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, considera una "cosa sorprendente" la 'proximidad' al PP de Rosa Díaz porque "arremetía mucho" contra los populares en el pasado. Dice de ella que tiene una "personalidad muy versátil".

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Alonso se ha referido a la presencia de Rosa Díez en el acto que el PP celebrará este jueves en el Congreso bajo el título 'Españoles en defensa de lo común', en el que también está previsto que intervenga el presidente 'popular', Alonso ha admitido que, con ella, los populares han tenido "coincidencias" en la resistencia contra el terrorismo, pero también "profundas diferencias" porque "no se comportó con mucha lealtad" con su partido.

Por ello, ha dicho que su 'proximidad' al PP es "una cosa sorprendente" porque "arremetía mucho" contra los populares "en el pasado".

"Es una personalidad extraordinariamente versátil. Si uno ve su trayectoria, pues sí es muy versátil. Me parece fenomenal, a mí los conversos me parecen muy bien si no se pasan de entusiasmo", ha concluido.

ESPAÑA SUMA: "YO YA HICE ESE VIAJE" EN MUNICIPALES CON Cs

Sobre la posibilidad de que el PP participe en una coalición "España Suma" si hay unas nuevas elecciones, ha señalado que Ciudadanos no está "por la labor de construir esa alternativa" sino que "quiere disputar el liderazgo al PP".

Alonso ha indicado que le parece "fenomenal converger" pero cada uno desde "sus postulados políticos" y ha afirmado que ya ofrecieron un acuerdo a Ciudadanos en las últimas elecciones municipales y, tras ponerles como condición aceptar la defensa del Concierto y la foralidad, dijeron que "no". "Yo ya hice ese viaje", ha apuntado.

El presidente del PP vasco ha recordado que Ciudadanos aceptó en Navarra el reconocimiento y la defensa del Convenio para incorporarse a la coalición "Navarra Suma". "Para nosotros es seña de identidad innegociable del PP. Y explica también por qué Ciudadanos no penetra en el País Vasco. No tiene una raíz ahí, y el PP la tiene", ha indicado.

MOLESTO CON SÁNCHEZ POR CITARLE CONTRA CASADO

Alonso se ha mostrado molesto por la referencia que Sánchez hizo ayer en el Congreso respecto a unas declaraciones suyas en las que aseguraba que la posibilidad de la coalición no se había abordado en el seno del partido.

"No me gusta que me citen contra los míos, porque yo estoy para que el liderazgo de Pablo Casado se consolide y para que pueda llegar a presidente de Gobierno", ha advertido.

Alonso ha asegurado que el PP vasco ya es "distinto" del nacional, tiene "perfil propio" y no va a dejar de serlo. "Tenemos nuestra opinión y nuestra posición. Para nosotros es muy sensible el tema de la foralidad. Es absolutamente capital y eso, supongo que es un asunto que no es importante en Murcia, pero para nosotros eso es decisivo", ha dicho.

Además, ha insistido en que al "marcar su territorio" el PP vasco logra "tener personalidad propia". "Si hablo con Pablo (Casado) pues le digo lo que pienso", ha dicho.

PP Y PSOE TIENEN QUE PACTAR PAÍS Y DISPUTAR EL GOBIERNO

El líder del PP vasco también se ha mostrado convencido de que no corresponde a su partido evitar unas elecciones generales mediante una abstención en la investidura de Pedro Sánchez, de quien ha afirmado que lleva "en campaña electoral desde que terminaron las elecciones".

Alonso ha asegurado que "no ha habido ninguna voluntad del candidato de buscar entendimiento" con su partido y, además, ha hecho "gestos manifiestamente hostiles".

"Singularmente, para poner distancia, tomó la decisión de esa extraña coalición en Navarra. No hay que llamarse a engaño. Aquí hay lo que hay, alguien no dice la verdad, y todo apunta a que puede ser Pedro Sánchez porque lleva en campaña electoral desde que terminaron las elecciones", ha añadido.

A su juicio, la función del PP en estas circunstancias es "ejercer una oposición con lealtad, pero fuerte". "Creo que el PP y el PSOE lo que tendrían que hacer es pactar el país y disputar el Gobierno. Pero todo apunta a que el Rey lo tiene muy difícil para nombrar candidato y puede que vayamos a elecciones", ha asegurado.

Sobre la posibilidad de que, tras unas nuevas elecciones, con un PSOE y PP reforzados, se pudiera llegar a un acuerdo que permita el apoyo de los populares a Sánchez, ha dado la "bienvenida" a la situación de "no una España de bloques, sino al espíritu de una España constitucional que avanzaba".

"Pero, todo eso se ha roto, y se ha roto mucho en esta crisis política que derivó de la crisis profundamente social que teníamos en España y en todo el mundo", ha apuntado.

A su juicio, aunque "las aguas irán volviendo a su cauce, no volverán al mismo cauce". "Creo que los dos grandes partidos de referencia se van fortaleciendo", ha añadido.

Para Alonso, "lo que está demostrando este proceso" es que "lo que no es deseable para Sánchez es un Gobierno con Podemos o con las recetas de Podemos" y, al no ver "viable" ese Ejecutivo, "quiere ir a elecciones". "Sobre todo para lo que se nos avecina, porque yo creo que vienen curvas y España tiene que estas preparada para capear el temporal", ha indicado.

"ENTENDIMIENTO CON EL PP"

El líder de los populares vascos ha dicho desconocer "cuál es la propuesta" que el PSOE "va a hacer después" de una hipotéticas elecciones, pero considera que "debiera intentar más entendimiento con los partidos más institucionales". "Y el PP es un partido institucional", ha puntualizado.

Según ha indicado, tras las elecciones el PSOE no ha ofrecido al PP "compartir políticas" sino que ha "agrandado la brecha, anunciado políticas contrarias" a las que defiende el PP y, "sobre todo", adoptando "esa decisión en Navarra" que es "quemar lo barcos" y la posibilidad de entendimiento con el partido de Casado.