AMP-Iglesias acusa a Sánchez de mentirle y entiende que prefiera a Errejón porque daría los votos gratis

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este viernes que se arrepiente de haber confiado en la palabra del presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que ha acusado de mentirle durante la negociación porque le aseguró que habría coalición. Entiende además que el líder socialista prefiera a Íñigo Errejón antes que a Podemos porque espera recibir de él su apoyo sin pedir nada a cambio.

En una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press, Iglesias ha indicado que si de algo se arrepiente del proceso postelectoral es de haber confiado en la palabra de Sánchez: "Me dijo que haríamos un Gobierno de coalición y le trasladé a mi equipo que su palabra era sincera. Fue un error".

Además ha recalcado el líder de Podemos que, cuando este jueves Sánchez señaló que un Gobierno en el que estuviera Unidas Podemos le quitaría el sueño por las noches, "faltó al respeto a mucha gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes", y le ha sugerido que si no duerme bien, "puede cambiar el colchón todas las veces que quiera".

A lo largo de la entrevista, Iglesias ha reiterado en numerosas ocasiones que tras escuchar a Sánchez este jueves en la 'laSexta' se evidenció que el PSOE "nunca deseó un Gobierno de coalición", por lo que asume que la propuesta que el equipo negociador de los socialistas hizo en julio, y que incluía tres ministerios y una vicepresidencia para los morados, "no fue sincera".

Incide en que de haber sido real, no hubiera caducado a las 24 horas, e insiste en que una negociación de Gobierno no se puede cerrar en dos días porque "no es serio". En este punto, ha afeado a Sánchez que se hubiera ido de vacaciones en agosto en vez de seguir trabajando por el acuerdo con Podemos.

"NO ME DIJO LA VERDAD"

Pero vuelve a recordar que, puesto que Sánchez le mintió durante sus conversaciones posteriores a las elecciones de abril, tras el fracaso de las negociaciones está el hecho de que en Ferraz nunca buscaron el acuerdo. Y si llegaron a ofrecer la coalición fue porque se vieron atrapados después de que él diera un paso atrás y aceptara el veto a su persona.

"Me arrepiento de creer en la palabra de Pedro, me mintió, me dijo que haríamos un Gobierno de coalición. No sé si me robó la cartera, pero no me dijo la verdad y yo confié en él", ha señalado Iglesias.

Entonces, Iglesias ha apuntado hacia la persona de Pedro Sánchez para afirmar que él "es el problema" que ha propiciado el bloqueo institucional actual y no las nuevas formaciones como Podemos o Ciudadanos. Así, argumenta que los partidos nuevos no han bloqueado los gobiernos en diferentes comunidades autónomas, donde, señala, los morados, por ejemplo, gobiernan en coalición con el PSOE.

"El hecho diferencial es que Pedro Sánchez quiere todo el poder para dormir bien, pero para eso debe tener mayoría absoluta", ha ironizado, para luego preguntarse qué hace distinto al líder socialista de otros candidatos.

"¿NO SON SERIOS LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS?"

Al respecto, ha afeado que los socialistas se nieguen a la coalición en el Gobierno señalando que la institución es más relevante y distinta a la de las Comunidades Autónomas, y se ha preguntado si para Sánchez, gobiernos como el de Navarra, La Rioja o Aragón no son serios.

Insiste en que el hecho diferencial que bloquea es Sánchez, y que debe fijarse en lo ocurrido en Italia donde el PD --de la familia política del PSOE-- se ha puesto de acuerdo con el Movimiento Cinco Estrellas para formar un gobierno cuando las diferencias entre ellos han sido importantes.

En este sentido, ha recordado que detrás del no de Sánchez están las presiones de los poderes económicos, ha citado a la CEOE y a la presidenta del Santander, y ha apuntado que si ellos estuvieran en el Gobierno, "los recortes no se harían por abajo sino por arriba".

Así, señala que ante un escenario de recesión, en caso de estar en el Ejecutivo, no permitirían que hubiera recortes que debieran asumir las clases trabajadoras y llevarían a cabo políticas que protegieran a la gente. Por eso ha avanzado que las elecciones de noviembre "no van de defender partidos, sino de quién protege a las familias españolas".

ERREJÓN ACABARÁ EN AL POLÍTICA ESTATAL

Por otro lado, sobre las declaraciones de Sánchez en las que decía que prefería la visión política de Iñigo Errejón (Más Madrid) a la de Iglesias, éste ha afirmado que es lógico que prefiera a la marca del cofundador de Podemos porque supone que recibiría "los votos gratis".

"Nosotros respetamos a los votantes y no lo damos gratis", ha añadido, para luego subrayar que el hecho de que Errejón esté valorando concurrir con su proyecto a las elecciones de noviembre "no puede sorprender a nadie" y que "todo el mundo tiene derecho a presentarse".

No obstante, esta posibilidad, que sumaría un actor más en la izquierda, no le quita el sueño porque sabe que acabará ocurriendo "más tarde o más temprano" dado que a Errejón "le interesa más la política estatal que la autonómica". "Será un actor de la política estatal con su partido o con el PSOE, como sea. Hay que naturalizarlo", ha añadido.