Arrimadas asegura que si Sánchez no acepta la propuesta de Cs es porque se plantea los indultos y gobernar con Bildu

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado este lunes que las condiciones de su partido a Pedro Sánchez para trabajar en una abstención conjunta con el PP son "sencillas" y si el PSOE no lo acepta es porque quiere dar "esperanzas" a los líderes del procés de que serán indultados y quiere "seguir gobernando" con Bildu en Navarra.

En una entrevista en LaSexta, recogida por Europa Press, la dirigente de Ciudadanos ha defendido que la propuesta de Albert Rivera de este lunes al PP para coordinar una abstención a la investidura de Sánchez responde a un planteamiento de "sensatez" desde la oposición y a buscar una "solución de Estado".

Este lunes, Rivera ha ofrecido al PP que ambos partidos se abstengan para facilitar la investidura de Sánchez si el PSOE acepta un "Gobierno constitucionalista en Navarra", si asume la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en el caso de que Quim Torra no acate la sentencia del 'procés' y rechaza indultar a los líderes independentistas que sean condenados y si promete no subir los impuestos ni la cuota de los autonómos.

"Son cuestiones básicas y razonables", ha alegado. "Si es incapaz de aceptar estas condiciones, si va a decir que 'no' se le va a acabar de ver el plumero", ha subrayado Arrimadas, quien ha argumentado que si el PSOE no contempla esta oferta es porque "deja la puerta abierta" a un indulto a los líderes del procés y es incapaz de "romper" con los "proetarras" en Navarra.

"La clave la tiene Sánchez, si dice que no es que con este señor no hay nada que hacer", ha insistido, asegurando que Ciudadanos no pide entrar en el gobierno sino que se cumplan estos compromisos por parte del PSOE.

A su juicio, "mucha gente tiene ese sentimiento contradictorio" de no querer un gobierno socialista pero rechazan una repetición electoral, por ello Ciudadanos ha hecho una solución por España, "que ofrece al PP".