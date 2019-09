2 de septiembre de 2019

Calvo rechaza la coalición: "No merece la pena un gobierno que no va a funcionar"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha vuelto a rechazar de manera tajante la fórmula del ejecutivo de coalición que sigue exigiendo Unidas Podemos para hacer presidente a Pedro Sánchez. "No podemos conformar cualquier gobierno, no merece la pena cualquier gobierno que no va a funcionar", ha explicado en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press.

Llegados a este punto, Calvo ha indicado que la única vía para evitar la repetición de las elecciones es que Unidas Podemos dé su visto bueno al acuerdo programático que este lunes aprobará la dirección federal del PSOE con 300 medidas, incluidas algunas iniciativas de la formación morada.

La dirigente socialista ha hecho un llamamiento a los morados para que permitan la investidura de Sánchez y hagan posible la formación de un gobierno en solitario del PSOE porque España se enfrenta en el corto plazo a retos que precisan de un ejecutivo estable. Entre otras cosas, hay que "mantener un crecimiento razonable de la economía española y hay que sacar al país de los coletazos de la crisis", ha citado.

Calvo ha lamentado que Unidas Podemos, "la izquierda minoritaria", esté en una posición de imponer numerosas condiciones a la izquierda mayoritaria del PSOE, que es la que ganó las elecciones el pasado 28 de abril.

Pero también ha criticado la falta de asunción de responsabilidades por parte de PP y de Ciudadanos, en contraposición con la posición del PSOE en 2016, que se abstuvo para permitir la investidura del 'popular' Mariano Rajoy para evitar ir a unas terceras elecciones.

Si Sánchez no consigue los apoyos suficientes para poder formar gobierno, Calvo ha confirmado que el líder del PSOE no está dispuesto a volver a someter a la ciudadanía a la "frustración" de otra investidura fallida.