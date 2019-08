19 de agosto de 2019

Casado insta a Sánchez a comparecer en el Congreso e informar a la oposición: "No está haciendo su trabajo"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "no está haciendo su trabajo" y le ha instado a negociar la investidura, así como a informar a la oposición de asuntos de Estado y comparecer ene el congreso, al menos por los últimos Consejos de la Unión Europea de los que aún no ha rendido cuentas en el Parlamento.

En declaraciones ofrecidas tras asistir a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, Casado ha señalado que, una vez que los españoles le encomendaron la responsabilidad de formar gobierno y que el Rey le nombró candidato, "tenía que haber aprovechado estos meses para negociar con quien ha venido pactando", en referencia a Podemos y a las formaciones nacionalistas e independentistas.

"Pedro Sánchez no está haciendo su trabajo", se ha lamentado, subrayando que "ni avanzó con Podemos, ni avanzó con esos partidos a los que despreció por minoritarios", y encima "se dedicó a intentar proyectar la responsabilidad sobre Ciudadanos y el PP, lo cual no deja de ser paradójico cuando él llegó a lomos del 'no es no'".

¿POR QUÉ NO OFRECE NADA A CIUDADANOS?

Casado confía en que, cuando vuelvan las rondas con partidos políticos anunciadas por el Gobierno, Sánchez explique "por qué no llega a acuerdos con Podemos", con quien ha pactado en varias comunidades y municipios, "y por qué no ha ofrecido nada" a otros partidos como Ciudadanos, pues considera "fundado" el motivo del que se queja Rivera.

En su caso, Casado ha reiterado que, si le llama Pedro Sánchez, acudirá "encantado" a la reunión porque tanto el líder del PSOE como su partido le merecen "todo el respeto", pero al mismo tiempo le volverá a dejar claro que "ni él ni su proyecto merecen el apoyo del PP. "Estamos en las antípodas", ha recalcado.

Pero también reprocha a Pedro Sánchez que no le haya llamado para informarle de asuntos relevantes de actualidad, como la crisis de inmigración del 'Open Arms', la renovación de los cargos europeos, "las insinuaciones absolutamente inaceptables de cargos de la Generalidad" de Cataluña sobre los atentados islamistas del 17 de agosto de 2017, ni de "la desaceleración económica preocupante en España", que considera especialmente preocupante por el entorno de recesión en Alemania, incertidumbre en Reino Unido e Italia, y guerra comercial entre Estados Unidos y China.

A su juicio, "sería bueno" que la oposición y el gobierno tuvieran canales de comunicación sobre estos asuntos y que el Gobierno compareciera en el Congreso para informar "al menos" de lo que está obligado, que son los dos consejos europeos en los que se renovaron los principales cargos de la UE.