El CIS vuelve a la 'cocina' y coloca al PSOE en cabeza con un 34,2% duplicando al PP

La suma de socialistas y Unidas Podemos se acerca al 50% mientras caen Ciudadanos y Vox

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre ha vuelto a realizar estimaciones de voto, en contra de la política que venía aplicando el organismo desde la llegada de José Félix Tezanos, y otorga el liderazgo al PSOE con un respaldo que se calcula del 34,2%, el doble que el PP, que es segundo con el 17,1%. La abstención se cifra en el 12,4%.

En concreto, el CIS calcula al PSOE una estimación de voto del 34,2%, casi cinco puntos y medio (5,52) por encima de su resultado del 28 de abril, pero por debajo del 41,3% en intención directa de voto que registró en julio.

El PP se asienta en segundo lugar con el 17,1%, medio punto más que en las últimas generales, y detrás figura Unidas Podemos con un 15,5% --sumando a Podemos, IU y En Comú--, que sube un punto respecto a abril. Bajan Ciudadanos, que se queda en el 12,9% y cae tres puntos desde las elecciones, y Vox, al que se atribuye un respaldo del 7,5%, tres puntos menos que en 28A.

DUPLICA EL NÚMERO DE ENTREVISTAS

La encuesta se realizó en los 18 primeros días de septiembre, cuando se estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez y llegando justo hasta cuando se certificó la imposibilidad de un acuerdo (17 de septiembre). Eso sí, todavía no estaba en mente de los entrevistados la presentación del partido de Íñigo Errejón.

Para esta ocasión, el CIS ha duplicado el tamaño de la muestra habitual de entrevistas de sus barómetros mensuales, que solía ser de 2.500 entrevistas, que el equipo de Tezanos ya había subido a 3.000 y que ahora ha elevado a 6.000 (en concreto se hicieron 5.906 entrevistas).

Pero, además, el Centro ha introducido otra novedad, y es que ha decidido volver a hacer un cálculo de estimación de voto, lo que se conoce como 'cocina', en vez de limitarse a ofrecer los datos puros de las respuestas de los encuestados, como había impuesto Tezanos al llegar al cargo.

A lo largo del último año, el CIS había renunciado a la 'cocina' y se limitaba a ofrecer mensualmente los datos puros de intención de voto, las respuestas espontáneas a la pregunta directa sobre el partido al que votarían los entrevistados en caso de celebrarse elecciones al día siguiente. Como máximo, proyectaba ese dato sobre el porcentaje del voto emitido, eliminando la abstención y el porcentaje de indecisos. Con esos mimbres, el PSOE había llegado hasta el 41,3% en la encuesta del pasado mes de julio, pese a que en las elecciones de abril se había quedado en el 28,68%.

Esta vez, el CIS vuelve a la estimación de voto, a la que sólo había recurrido para sus estudios preelectorales, introduciendo correcciones técnicas propias para arreglar posibles desajustes de las respuestas espontáneas de los entrevistados y para atribuir sentido de voto a los que no se definen. Su modelo de estimación de voto, explica, "incorpora propuestas procedentes de la Teoría del voto racional, el voto retrospectivo, la Teoría espacial de la ideología, así como las teorías sobre el peso de la imagen del líder o del partido político".

FOTO FIJA, NO UN PRONÓSTICO ELECTORAL

Eso sí, asegura que su objetivo "no es de naturaleza predictiva", sino que se limita a ofrecer "un diagnóstico en foto fija de las dinámicas que experimentan los electorados". "No es en absoluto un modelo de pronóstico de los resultados de las elecciones", recalca, recordando que la volatilidad del voto, el carácter decisivo de las campañas y la mayor o menor participación hacen que no sea realista "efectuar ejercicios de prospectiva electoral de carácter adivinatorio".

Con este cambio metodológico, el CIS calcula un respaldo al PSOE del 34,2%, lo que supone un ascenso de 5,5 puntos respecto a sus resultados de las elecciones generales de abril. Eso sí, el voto ya decidido registra una caída de tres puntos respecto al mes de julio, pasando del 30,5% al 27%. La cifra de septiembre, en todo caso, ya no es comparable con el 41,3% de intención de voto que otorgaba el CIS en la última encuesta descontando abstencionistas e indecisos.

También sube el PP, al que se atribuye un respaldo del 17,1% que supera en cuatro décimas el mal resultado que los de Pablo Casado cosecharon el 28A, cuando sólo lograron 66 escaños.

La tercera plaza es ahora para Unidas Podemos, coalición a la que el CIS calcula un apoyo del 15,5%, mejorando el 14,31% que sacó en las generales. Eso sí, en la encuesta aparecen por separado Podemos (11,2%), En Comú (1%) e incluso Izquierda Unida (3,3%), que hasta ahora estaba integrada en la categoría Unidos Podemos.

Los que caen respecto a las elecciones generales de abril son Ciudadanos y Vox, que pierden tres puntos cada uno. El partido de Albert Rivera figura con una estimación de voto del 12,9% frente al 15,86% del 28A, y los de Santiago Abascal se quedan en el 7,5%, la mitad del 10,26% con el que irrumpieron en el Congreso con 24 diputados.

Por bloques, la suma del PSOE con Unidas Podemos llega hasta el 49,7%, lo que les podría dejar cerca de la mayoría absoluta, mientras que PP, Cs y Vox sólo sumarían el 37,5% por la caída de los dos últimos.

Por otro lado, los animalistas del PACMA aparecen con un 2,1% de respaldo, según los cálculos del CIS, mientras que en el ámbito territorial Esquerra (ERC) saca un 3,7%, a Junts per Catalunya le otorga el 2%, al PNV el 1,6% y a Bildu un 1,2%.

SÁNCHEZ REPITE AL FRENTE DE LA TABLA DE LÍDERES

En cuanto a la valoración de líderes, el socialista Pedro Sánchez repite en cabeza con una nota de 4,3 puntos, apenas tres décimas menos que en julio. Detrás figuran, muy ajustados entre sí, Albert Rivera (Cs) y Alberto Garzón (IU) con 3,2, y Pablo Casado (PP) y Pablo Iglesias (Podemos) con 3,1. Cierra la tabla Santiago Abascal con 2,2 puntos.

Sánchez es también el preferido para presidir el Gobierno, con un 32,4% de los encuestados, aunque un 73,3% asegura tener poca o ninguna confianza en él frente a un 24,2 que sí cree en él. Más desconfianza genera Pablo casado, en quien sólo confía el 11,4% de los encuestados frente a un 85,3%.