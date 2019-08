Ciudadanos dice que Sánchez cambia la política migratoria según "sus necesidades de propaganda"

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que la estrategia que aplica el Gobierno en materia migratoria no responde a los compromisos con la Unión Europea o con los derechos humanos, sino que se adapta a las "necesidades de propaganda" que tenga el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en cada momento.

A esto atribuye Cs las diferencias en la forma en que el Ejecutivo del PSOE afrontó la situación del barco 'Aquarius' hace un año y cómo actúa ahora ante el 'Open Arms', otro buque humanitario cargado de inmigrantes indocumentados que ya llevan siete días esperando poder desembarcar en un puerto europeo.

"Parece que la estrategia en las políticas que aplica el Gobierno, también en las políticas de inmigración, está basada en las necesidades de propaganda del señor Sánchez en un momento determinado, más que en la aplicación de los compromisos que tiene España con la UE o con los derechos humanos", ha dicho Villegas en rueda de prensa en la sede de Ciudadanos.

POLÍTICA EUROPEA COORDINADA

En este sentido, considera que si en 2018 el Gobierno lideró en Europa la respuesta a la situación del 'Aquarius', que acabó atracando en el puerto de Valencia, fue porque en aquel momento buscaba "una foto". Sin embargo, ante estos casos "habría que hacer siempre una política coordinada y consensuada, aplicando los acuerdos que hay con la UE", ha subrayado el dirigente del partido naranja.

En el caso del 'Open Arms', el Gobierno dijo este miércoles que aún no había pedido de manera formal a la Comisión Europea que coordine un procedimiento para agilizar el reparto de las personas rescatadas entre distintos países miembros. La vicepresidenta, Carmen Calvo, declaró que no tenían que hacerlo y que esto "no es un problema exclusivo de España", sino de todos los Estados de la UE.