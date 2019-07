Cs cree que habrá gobierno de PSOE con "populistas" y "separatistas" y acusa a Sánchez de sectarismo

446916.1.500.286.20190723103714

Arrimadas afea que Sánchez dijera que en Cataluña hubo "excesiva judicialización" y asegura que Cs liderará la oposición

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ve "muy probable" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, saque adelante la investidura con el apoyo de Podemos y los partidos nacionalistas, a los que denomina como sus "socios naturales". Asimismo, considera que el mayor problema de ese gobierno de coalición es el propio Sánchez, al que acusa de "apostar por el sectarismo".

"Evidentemente Sánchez tiene muchas papeletas de formar gobierno, porque está muy cómodo con los pactos con separatistas y populistas", ha señalado Arrimadas este martes en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, al tiempo que afeaba al PSOE que trate a Ciudadanos "como la punta del pie". Así, ha recalcado que el problema del posible gobierno de coalición "no es solo Iglesias, sino el sanchismo y Sánchez".

"El problema de verdad no es Iglesias o cualquier representante de Podemos, es Sánchez", ha subrayado Arrimadas, que rechaza cualquier negociación con el PSOE y no votará la investidura del Presidente en funciones. "No podemos hacer presidente a cualquiera y no haremos presidente a Pedro Sánchez", ha recalcado.

En este sentido, la dirigente de Ciudadanos ha reconocido que si Sánchez suma con sus "socios naturales" puede sacar la investidura, pero ha lamentado "cuál será el precio para España". Así, ha criticado la "desfachatez" del PSOE al pedirle a la formación de Albert Rivera su abstención en el primer debate de investidura.

"Sánchez tuvo la desfachatez de pedirnos la abstención por responsabilidad cuando están gobernando con Torra en Barcelona", ha censurado, poniendo de manifiesto que los socialistas tenían otra alternativa.

Por otro lado, según la dirigente 'naranja', Sánchez está apostando por el sectarismo "cuando tiene un ministro que se dedica a decir que Cs tiene que tener consecuencias por sus actos en una manifestación". Arrimadas ha censurado las declaraciones de la Vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, sobre el feminismo y considera que es "otra sectaria". "Me parece incalificable lo de bonita, el feminismo es nuestro", ha denunciado.

"Sabemos el sectarismo de estos señores, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid y Barcelona", ha señalado Arrimadas, acusando a Sánchez de "salirse del constitucionalistas" al negociar con fuerzas independentistas "para que quede la gente más radical".

SÁNCHEZ NO HABLÓ DE CATALUÑA EN EL DEBATE

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos ha afeado a Sánchez que no mencionara la cuestión territorial de Cataluña en el debate de investidura hasta que no lo exigió la formación 'naranja'. "Si uno siguió ayer el discurso de Sánchez se escandaliza con lo que llegó a decir sobre Cataluña, que no la nombró para no molestar a sus socios hasta que se lo pedimos", ha subrayado.

Arrimadas ha acusado al Presidente en funciones de decir que en Cataluña ha habido "excesiva judicialización" y "politización de la justicia" en cuanto al referéndum del 1 de octubre y el juicio del 'procés'. "Lo más grave ha sido escuchar decir a Sánchez que en Cataluña ha habido una deriva judicializada y politización de la justicia", ha recalcado.

En este sentido, la dirigente 'naranja' ha criticado la política de PSOE y Podemos sobre las cesiones a Cataluña, que a su juicio existe sectarismo en la política territorial y "privilegios". "Tanto el PSOE como los independentistas se dedican a hacer cesiones en Cataluña y a criticar a los partidos constitucionalistas", ha censurado.

CIUDADANOS LIDERARÁ LA OPOSICIÓN

Por último, Arrimadas se ha mostrado convencida de que Ciudadanos liderará la oposición por delante del PP y será la alternativa a un gobierno del PSOE cuando "den los números". "El voto a Ciudadanos para ser la alternativa a Sánchez no lo hará presidente", ha indicado, al tiempo que reconocía que ve probable que la investidura salga adelante y por tanto, Ciudadanos trabajará para que Albert Rivera lidere la oposición.

"Vamos a evitar las locuras de ese gobierno y cuando den los números gobernaremos para deshacer el desaguisado de Sánchez en los años que gobierne con Podemos y los nacionalistas", ha defendido la dirigente de Cs.