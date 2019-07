El diputado de Cs Francisco de la Torre, fichaje de 2015, estudia dejar el proyecto

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos, fichaje del partido 'naranja' en las elecciones de 2015, Francisco de la Torre, estudia si dejar el proyecto en el que se embarcó hace cuatro años y también la política, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al parlamentario. En cualquier caso, la decisión que sí tiene tomada es no volver a ir en las listas si se repiten las elecciones.

Las mismas fuentes explican que aún no ha tomado una decisión, pero está sopesando qué hacer. De hecho ha explorado ya la opción de regresar a la Agencia Tributaria, ya que hasta su incorporación a Ciudadanos, De la Torre era inspector de Hacienda y en la actualidad está en situación de servicios especiales.

En la formación liderada por Albert Rivera es miembro de la Ejecutiva, responsable de política fiscal y secretario de Programas de la Comunidad de Madrid, además de diputado por esta comunidad autónoma reelegido en las elecciones del pasado 28 de abril.

Fuentes cercanas explican que los motivos que le han llevado a estudiar su salida de la política están, por un lado, el planteamiento estratégico de la formación a la que pertenece. Ya que cree que el partido 'naranja' debería formar parte de la solución a la situación actual de bloqueo en la investidura. No termina de entender a dónde van como partido y tampoco que no se busque una solución intermedia cuando se da un "no" radical a Pedro Sánchez y tampoco se quieren elecciones.

La otra razón, añaden las mismas fuentes, es que el equipo económico está desmantelado. A la salida de Toni Roldán y las discrepancias manifestadas por el eurodiputado Luis Garicano con cierto distanciamiento de la dirección, se ha sumado que los técnicos del departamento se han ido yendo a distintos proyectos. Esto ha implicado, alegan los consultados, que con una oficina económica desmantelada, la producción de ideas del proyecto esté frenada.

NO PREVÉ VOLVER A IR EN LISTAS SI SE REPITEN COMICIOS

Estas mismas fuentes señalan que, en cualquier caso, y tome la decisión que tome, el diputado no tiene intención de volver a ir en las listas si se repitieran los comicios. Ve muy difícil explicar para qué pedir el voto sin haber intentado nada previamente de cara a la investidura.

Como miembro de la Ejecutiva de Cs, Francisco de la Torre participó en la votación que realizó Ciudadanos que fue pedida por los eurodiputados Luis Garicano y Javier Nart, en la que proponían pronunciarse sobre abrir una vía de negociación con Pedro Sánchez. De la Torre votó con la mayoría ya que no quería contribuir a que hubiera divisiones en el partido, precisan las mismas fuentes.

De la votación resultó que 24 miembros de la Ejecutiva 'naranja' optaron por seguir con el "no" a Sánchez, cuatro votaron en contra y hubo tres abstenciones. Este resultado provocó la inmediata dimisión del órgano de dirección de Ciudadanos del eurodiputado Javier Nart.

Era la segunda dimisión en pocos días. Le había precedido la de Toni Roldán y le siguió la del portavoz de Ciudadanos en Baleares, Xavier Pericay.