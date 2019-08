Dirigentes de Unidas Podemos creen que el PSOE decidió "desde hace tiempo" ir a una repetición electoral

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de Unidas Podemos lamentan que tras el tono del debate parlamentario de este jueves todo apunta a que el PSOE ha decidido "desde hace tiempo" ir hacia una repetición electoral, y acusan a los socialistas de llevar la cultura política "hacia el autoritarismo" al no querer negociar con nadie.

Tras el Pleno enconado de este jueves en el que desde la bancada socialista se llegó a decir que los morados "no son de fiar", el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, ha escrito en un mensaje de su cuenta de Twitter que "cuando un actor político no tiene la mayoría suficiente y se arroga la superioridad de no negociar con nadie e imponer condiciones, está llevando la cultura política hacia el autoritarismo".

Así las cosas, mientras que desde Podemos advierten "del peligroso lugar" al que lleva esa actitud del PSOE, desde otros sectores del Grupo Confederal de Unidas Podemos opinan que Pedro Sánchez podría haber decidido desde hace tiempo ir a una repetición electoral.

LA EVIDENCIA DEL "TONO DURO"

En este sentido, la portavoz de Galicia en Común en el Congreso, Yolanda Díaz, cree que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hace tiempo que decidió ir a una repetición electoral, y ha apuntado que "el tono duro" que usaron en el pleno del jueves los socialistas "evidencia" que ya están preparando la campaña para noviembre.

En declaraciones a Europa Press, la diputada de Unidas Podemos ha señalado que a pesar de esa aparente decisión de los socialistas, desde el grupo confederal seguirán trabajando para "abrir una ventana de esperanza" para los votantes progresistas y ha recordado que en ello están desde que se celebraran las generales del 28 de abril.

Díaz considera que sería "una gran irresponsabilidad" por parte del PSOE llevar al país hacia unos nuevos comicios, aunque se teme que Sánchez ya haya decidido volver a las urnas. En este punto, ha advertido de que el 10 de noviembre --fecha en la que se celebrarían unas hipotéticas nuevas generales-- "puede ser la antítesis de 28 de abril".

Así, Díaz ha recordado que desde Unidas Podemos han trabajado "desde la sensatez" para concitar un Ejecutivo que aborde "las tareas pendientes en el país y que dé esperanza a la gente del común".

"El tono --del pleno del 'Open Arms'-- ha sido duro. No tiene importancia en política, pero da la impresión de que la decisión está tomada desde hace tiempo, de ahí que no se reúnan no solo con nosotros sino con ninguno de los actores políticos del Hemiciclo. Si --el PSOE-- quisiera, podría", ha añadido.

GARANTIZAR EL ACUERDO PROGRAMÁTICO CON "ALGÚN TIPO DE PRESENCIA"

Desde En Comú Podem, el diputado Gerardo Pisarello se ha mostrado más optimista que Díaz, al señalar que a pesar de que dé "la impresión de que el PSOE tiene casi decidido ir a elecciones", el anuncio de Sánchez de que presentará una propuesta programática que incluirá exigencias de Unidas Podemos "es una buena noticia".

En conversación con Europa Press, el diputado de Unidas Podemos señala que alcanzar un acuerdo programático es "fundamental", aunque matiza que ha de ir acompañado también de un acuerdo de Gobierno para que haya garantías de que las medidas se cumplen.

"Bienvenido que el PSOE salga del silencio", ha apuntado, para luego subrayar que a pesar del tono "áspero" de determinados diputados socialistas se queda con el anuncio de Sánchez "de responder a la oferta de acuerdo programático" y de enriquecerla con aportaciones de colectivos sociales. "Es una buena noticia, pero debe complementarse con negociar un tipo de presencia" en el Ejecutivo de los morados que "garantice el cumplimiento de ese acuerdo".

"NO ESTAMOS ENCALLADOS EN MAXIMALISMOS"

En este punto, ha recordado que el anuncio del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de este jueves en el que aceptaba la oferta del PSOE de julio que contemplaba tres ministerios y una Vicepresidencia social, es "un gesto de responsabilidad" y una prueba clara de que los morados son sinceros en sus posiciones.

"No estamos encallados en maximalismos, entendemos el contexto histórico, sería irresponsable menospreciar la opción de que la derecha acabe en el gobierno: Es un riesgo y por eso nuestra disposición", ha añadido.

Ahora, concluye, lo importante es sentarse con el PSOE y espera que la propuesta programática de Sánchez "sea el primer paso para recuperar ese acuerdo" porque deben "hacer lo posible para evitar el precipicio" de unas nuevas elecciones.

"A LA GENTE Y SUS PROBLEMAS, QUE LES DEN"

El miembro del Consejo Ciudadano de Podemos y diputado por Granada, Pedro Honrubia, ha sido en cambio más taxativo en un mensaje que ha publicado en su cuenta de Twitter al subrayar que en el PSOE "han decidido ir a elecciones porque creen que les va a ir bien". A esto suma: "A la gente y sus problemas, que les den".

Por su parte, el diputado de Unida Podemos Hector Illueca le recuerda a los socialistas que dado que las urnas no le otorgaron la mayoría absoluta a ningún partido "el PSOE no tiene derecho a formar gobierno, tiene la posibilidad de articular una mayoría parlamentaria que le permita formar gobierno".