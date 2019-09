Exteriores se desvincula del 'no' de Bruselas al Corredor 5G pero avisa a la Generalitat de que excede sus competencias

Pide incluir en el plan referencias al Reino de España y evitar términos como "minister" que sugieren un acuerdo entre Estados

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha asegurado este martes que no tuvo nada que ver con que la Comisión Europea rechazase el plan de Corredor 5G Mediterráneo entre la Generalitat y la región francesa de Occitania. Exteriores ha avisado al Govern de que, tal como está redactado, el plan excede sus competencias, pero en un escrito que es posterior al rechazo de Bruselas.

Un portavoz de Exteriores ha explicado a Europa Press que la Generalitat trató de saltarse el trámite de consultar al Ministerio el texto de su proyecto de acuerdo, una obligación legal que viene marcada en la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Sin embargo, después del "tajante rechazo" de la Comisión Europea, el Govern sí envió el texto del acuerdo para que fuese informado por la Asesoría Jurídica Internacional.

El Departamento que dirige en funciones Josep Borrell ha respondido al Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública pidiendo "cambios formales" y otros que tienen que ver con su contenido porque, tras consultar con Fomento y con Economía, se ha recordado a la Generalitat que las telecomunicaciones y varios aspectos de la política de transporte son competencias estatales.

Así, el portavoz ha recalcado que el Ministerio está a disposición de la Generalitat para resolver posibles dudas y que espera una nueva formulación del plan, aunque por el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Este martes, el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha acusado al Gobierno central de bloquear el proyecto.

El escrito que Exteriores ha enviado a la Generalitat, fechado en julio y difundido por los medios catalanes, no prohíbe el acuerdo sino que hace indicaciones de modificación para que se hiciera conforme a la ley. No se niega, por lo tanto, un eventual apoyo a la iniciativa si se modifica el documento, ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Así, puntualiza que es preciso aludir al "Reino de España" junto a la mención del signatario todas las veces que se haga referencia a la Generalitat. El texto del Plan está redactado en inglés e incluye expresiones como "both countries" ("ambos países"), "the two parts" ("ambas partes"), "Ministry" para referirse a la Consejería catalana y "minister" al consejero, además de "agreement" (acuerdo).

EVITAR LA CONFUSIÓN CON ENTIDADES ESTATALES

El Ministerio pide que se sustituyan todas ellas "para evitar confusiones" que induzcan a pensar que los firmantes de entidades estatales o que el documento es un Tratado normativo.

Desde el punto del contenido, empieza por aclarar que, por el momento, el corredor mediterráneo para el desarrollo de 5G no está identificado oficialmente, aunque eso no quiere decir que no puedan ir haciéndose acuerdos preliminares para su desarrollo.

"Corredor 5G" es una ruta de transporte --fluvial o terrestre por carretera o ferrocarril-- "totalmente cubierta con infraestructura de conectividad digital" y en particular por sistemas 5G "que permita la provisión ininterrumpida de servicios digitales como la movilidad conectada y automatizada".

Por ello, Exteriores alega que para dar continuidad transfronteriza al plan, tanto en materia de telecomunicaciones como de transporte, es necesaria la presencia de la Administración General del Estado, que también tiene las competencias en materia de autorizaciones administrativas de vehículos de conducción.

Así, concluye que, al incluirse aspectos que afectan directamente a competencias estatales, tal como está redactada, la iniciativa "no se estima adecuada".

El corredor 5G del Mediterráneo abarcaría dentro de España las Comunidades Autónomas de toda la costa mediterránea, incluyendo pero no limitándose a Cataluña, ha recordado Exteriores, que ha defendido que por ello es "importante" que el desarrollo del 5G sea lo más uniforme posible en todas las zonas por las que pasará el corredor.

En cualquier caso, el Gobierno ha reiterado que está a disposición de la Generalitat para resolver las dudas que pudiesen plantearse y "queda pendiente" de una nueva formulación del Plan de Trabajo con la Región de Occitania en materia de conducción automatizada y conectada sin que, por el momento, haya recibido respuesta alguna.