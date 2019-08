30 de julio de 2019

Los grupos ultiman el reparto de cargos en las mesas de comisión del Congreso, que se constituyen este martes

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos están ultimando un acuerdo para repartirse los puestos de las Mesas de las 28 comisiones parlamentarias que se constituirán este martes, una vez que los partidos ya han adscrito a sus distintos representantes en cada una de ellas.

En esta XIII Legislatura las comisiones del Congreso estarán compuestas por 43 diputados, por lo que la mayoría absoluta se situará en los 22, mientras que las de carácter mixto, donde participan diputados y senadores, las integrarán 37 parlamentarios, con lo que la mayoría absoluta será de 19.

En las comisiones del Congreso, al PSOE le corresponde 15 asientos; al PP, ocho; a Ciudadanos, siete; a Unidas Podemos, cinco; y a Vox, tres. Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) y el Grupo Mixto tendrán dos representantes cada uno y el PNV, uno.

Por su parte, en las comisiones mixtas (Congreso-Senado), los socialistas contarán con 16 parlamentarios; el PP, con ocho; Ciudadanos, con cuatro; Unidas Podemos, con tres; ERC y PNV, con dos cada uno; y Vox y el Mixto, con uno cada uno.

COMPLEMENTOS DE ENTRE 740 Y 1.516 EUROS

De momento, los grupos no han terminado de cerrar el reparto de las presidencias de comisión, que suelen reservarse para exministros o exdirigentes de los distintos partidos, ni los miembros que integrarán los otros cuatro puestos de las mesas de estos órganos: dos vicepresidencias y dos secretarías. Aunque, según informaron a Europa Press, el acuerdo está muy avanzado.

Tradicionalmente los distintos partidos buscan acuerdos globales para repartirse estos cargos, cuyos ocupantes reciben unos complementos retributivos que oscilan entre los 1.516 y los 740 euros mensuales.

Los grupos de la oposición siempre ocupan Presidencias de Comisión, incluidos los minoritarios, como es el caso del PNV y ERC. Incluso el PDeCAT (ahora Junts), estando en el Grupo Mixto, tuvo una en la anterior legislatura.

El PSOE está dispuesto a sellar acuerdos con los demás grupos pero no quiere que Vox tenga puestos en las mesas, un veto que no respaldan ni el PP ni Cs. Desde Unidas Podemos no se oponen expresamente a la entrada de los de Abascal, pero no contemplan pactar con ellos para que estén representados en los órganos de gobierno de las comisiones, como tampoco lo hacen los minoritarios.

Por eso, si Vox aspira a alguno de estos puestos, no tendrá más remedio que negociar con el PP y Cs, que ya se han mostrado dispuestos a hacerles hueco en algunas mesas para ocupar principalmente secretarías.

En el reparto el PSOE, en tanto que es el grupo mayoritario, tendrá el mayor número de presidencias de comisión. El PP, por su lado, aspira a ocupar entre cuatro y seis, y Ciudadanos, por el suyo, de cuatro a cinco, precisaron fuentes de ambas formaciones. Está por ver cuántas serán para Unidas Podemos y cuántas para el resto de grupos minoritarios. Lo que sí se da por seguro es que Vox no tendrá ninguna.

28 COMISIONES

Este martes, justo después de la constitución de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinario de sesiones, se constituirán también las 24 que figuran en el Reglamento del Congreso, más otras cuatro de carácter Mixto (Congreso-Senado).

Así, además de las correspondientes a los ministerios, se podrán en marcha las de Reglamento, a cuyo frente está siempre quien ocupa la Presidencia de la Cámara, así como la del Estatuto del Diputado y la de Peticiones.

Estas dos últimas, según fija el Reglamento, las presidirá un miembro del grupo mayoritario, en este caso el PSOE, mientras que la Vicepresidencia corresponderá al segundo, el PP, y la Secretaría a Cs, por ser el tercero con más peso. Así las cosas, el socialista balear Pere Joan Pons será el presidente de la de Peticiones, y el gallego Pablo Aragüena, de la del Estatuto del Diputado.

También se constituirán la próxima semana cuatro de las Comisión Mixtas, que integran diputados y senadores: Relaciones con el Tribunal de Cuentas; para la Unión Europea; de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de Seguridad Nacional.