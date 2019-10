8 de octubre de 2019

El jefe policial Eugenio Pino vuelve a declarar ante el juez del caso Villarejo por el espionaje a Bárcenas

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino vuelve este martes a declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción en relación a la pieza 'Kitchen' del caso Villarejo, relativa al espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle información sensible del partido en un despliegue costeado con fondos reservados.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Pino está citado este martes a las 9:30 horas para volver a declarar en relación a este operativo que tuvo lugar bajo su mando, en los años 2012 y 2013. La única vez que ha comparecido al respecto fue el pasado 23 de enero, cuando se prestó a un interrogatorio que se prolongó durante cuatro horas al cabo de las cuales, el juez acordó retirarle el pasaporte y prohibirle abandonar el territorio nacional.

Pino dijo en aquel momento a las puertas de la Audiencia Nacional que "no existe" una operación como tal denominada 'Kitchen'. Sin embargo, desde entonces el propio Ministerio del Interior ha reconocido que hubo operación de seguimiento a Bárcenas y ha desclasificado y aportado a la causa recibís y notas de seguimiento generadas durante la misma.

Además, han prestado declaración diversos investigados y entre ellos, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, quien señaló directamente a Pino como el mando que le encargó investigar a Bárcenas, matizando no obstante que el objetivo no era sustraer documentación del PP al juez que investigaba su financiación, sino descubrir si tenía capitales en el extranjero y testaferros.

GARCÍA CASTAÑO, CITADO TAMBIÉN POR 'KITCHEN'

Precisamente, García Castaño está llamado este martes a continuación para declarar sobre la pieza 'Kitchen', después de que reconociese haber entrado personalmente en un inmueble de la mujer de Bárcenas en busca de aquellos documentos y de que aportase a la causa parte del contenido de unos móviles del extesorero a cuyo volcado tuvo acceso durante este operativo.

También ha prestado declaración por este asunto Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, a quien se pagaron 2.000 euros al mes durante dos años para mantenerle como confidente y con cargo a los fondos reservados; Andrés Gómez Gordo, la persona que le habría captado y que según García Castaño, pudo hacerse con discos duros de Bárcenas; el propio extesorero y también su mujer, que padeció el asalto de un 'falso cura' en busca de documentación en su domicilio, entre otros.

Destaca, por estar entre las más recientes, la declaración del facultativo que se encargaba en tiempos de Pino de la gestión de los fondos reservados que llegaban del Ministerio del Interior a la DAO, Miguel Ángel Bayo, y que declaró en la Audiencia Nacional el pasado 10 de septiembre, así como los dos secretarios generales de la DAO Manuel Benavides y Felipe Lacasa, que trabajaron sucesivamente bajo mando directo de Eugenio Pino. Los tres acudieron en calidad de testigos.

También ha comparecido el propio comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, en cuyo poder apareció la documentación que motivó la apertura de esta pieza separada que sigue bajo secreto de sumario.