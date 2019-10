2 de octubre de 2019

Marlaska resta relevancia al cese del jefe de la Guardia Civil en la Zona de Andalucía nombrado por Zoido

CÁDIZ, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, sobre el cese de su puesto del comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, correspondiente a Andalucía, Ceuta y Melilla, el general de brigada Manuel Contreras, ha afirmado que "no hay sustitutos o no sustitutos". Además, ha añadido que en cuestiones de parámetros de seguridad, "no hay nombres, hay personas".

A pregunta de los periodistas, el ministro del Interior ha querido reconocer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que el hecho de "que se hayan mejorado los parámetros de seguridad, por ejemplo en el Campo de Gibraltar, se debe a que se han mandado más efectivos, se han dado más medios y a la profesionalidad, eficacia y eficiencia del conjunto de policías y guardias civiles". "En estas cuestiones no hay nombres, hay personas", ha concluido.

El comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, correspondiente a Andalucía, Ceuta y Melilla, el general de brigada Manuel Contreras, nombrado en diciembre de 2016 por el que fuera ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, cesará de su puesto el próximo miércoles tras más de dos años y medio tras la decisión del Consejo de Ministros de este viernes de no ascender a Contreras como general de división, por lo que pasará a la reserva.