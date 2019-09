17 de septiembre de 2019

Marlaska ve interés partidista en la propuesta de Rivera pero insiste en que el PSOE ya cumple esas condiciones

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, cree que la propuesta "de última hora" del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para abstenerse en una investidura de Pedro Sánchez, se debe a "intereses ajenos al interés público" pero, en todo caso, ha defendido que el Gobierno socialista ya cumple las condiciones que quiere imponer el partido 'naranja'.

"Si esas son las causas, no habría justificación para no permitir que haya una investidura y que la legislatura eche a andar", ha dicho Marlaska a los periodistas con motivo de las jornadas formativas dirigidas a la Red de especialistas policiales ante casos de personas desparecidas.

El ministro ha recalcado que los partidos han tenido "mucho tiempo" desde el 28 de abril y que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha llamado varias veces a Rivera. "Esto de todo a última hora, a 24 horas de la fecha límite, no quiero ni calificarlo", ha dicho, recalcando que la ciudadanía exige "políticos serios".

Rivera abrió la puerta a una abstención si Sánchez acepta un "Gobierno constitucionalista en Navarra", si asume la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en el caso de que Quim Torra no acate la sentencia del 'procés' y rechaza indultar a los líderes independentistas que sean condenados y si promete no subir los impuestos ni la cuota de los autónomos.

Marlaska ha recordado que el PSOE ya respondió el mismo lunes, defendiendo que el PSOE cumple esas condiciones desde hace tiempo. En Cataluña, ha recordado que el artículo 155 de la Constitución no puede aplicarse de manera preventiva, según la doctrina del Tribunal Constitucional, y que Sánchez ya demostró que está dispuesto a aplicarlo.

ESPERA QUE NO HAYA QUE APLICAR EL 155

En todo caso, ha confiado en que no lleguen a producirse hechos concretos que motiven su aplicación porque eso significará "que este país evoluciona correctamente", aunque que haya gente que "parece" querer que sí se den los motivos para volver a poner en marcha el 155.

También ha dicho que el PSOE no quiere "ahondar la presión fiscal" en la clase media y trabajadora y, sobre Navarra, que el Gobierno de María Chivite "no tiene el apoyo ni las simpatías de la izquierda abertzale", con quien "no ha habido ningún trato" ni "se ha hablado", ni cuenta con su apoyo "ni directa ni indirectamente".

"Es un gobierno legítimo, el que han querido los navarros, con lo cual yo me siento absolutamente cómodo", ha zanjado. Marlaska ha aprovechado para destacar que será con dos gobiernos socialistas, en Pamplona y en la Moncloa, cuando se pondrá en marcha una cooperación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Foral que estaba prevista desde 2011.

En cuanto a si Sánchez se presentará a una investidura sin acuerdo previo, ha dejado claro que se presentará si así se lo encarga el jefe de Estado en el marco de las competencias que le otorga el artículo 99 de la Constitución.

Eso sí, también cree que tendrá que haber sesión de investidura "cuando haya una razón más que evidente de que va a ser positiva" para no "estar jugando con la ciudadanía".

El ministro en funciones ha negado que Sánchez quiera ir a elecciones, y ha recalcado que lo que éste siempre ha dicho es que quiere que la legislatura eche a andar con un "gobierno fuerte". Las elecciones, ha añadido, serían "la última posibilidad" y lo serían porque "el resto de partidos" aparquen su "espíritu patriótico constitucional por otros intereses más partidistas".