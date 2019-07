3 de julio de 2019

Maroto carga contra Vox: "No se pueden quedar en blanco gobiernos porque no se produce una foto o piden cargos"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PP, Javier Maroto, ha criticado este miércoles a Vox por no facilitar las investiduras de gobiernos del PP en comunidades y ayuntamientos "si no se produce una fotografía" o "si no consiguen cargos", en vista de lo que ocurrió ayer en la investidura del candidato del PP en Murcia o la dilatación de las negociaciones para formar un gobierno en la Comunidad de Madrid debido a las exigencias de la formación de Santiago Abascal.

"El gobierno de una comunidad no se puede quedar en blanco porque no se produce una fotografía o porque uno se sienta a pedir cargos", ha denunciado Maroto en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en referencia a la actitud del partido en las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid, que "cuando no consiguen cargos, se levantan de la mesa".

En este sentido, Maroto ha criticado que la formación liderada por Santiago Abascal bloqueara el pacto de Gobierno en la Comunidad de Madrid para investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta, al no cumplirse los acuerdos en el Ayuntamiento de la capital. "Me sorprende que para Vox las negociaciones pasen por 'tú qué me das a mí o para los míos'", ha señalado.

"Un partido que acaba de llegar a la política y el segundo día ya exige cargos a cambio de votos, tiene los días contados", ha asegurado Maroto, que considera que el partido no tiene una "visión razonable" y sus votantes "no lo volverán a votar" porque, a su juicio, Vox está "propiciando y promocionando gobiernos de izquierdas con sus votos en contra del PP". Así, ha advertido que si el PSOE gobierna con Podemos en la Comunidad de Madrid, "será porque Vox decide que sea así".

VOX TUMBA LA INVESTIDURA DEL PP EN MURCIA

Por otro lado, el secretario del PP ha lamentado que Vox tumbara la investidura de Fernando López Miras en la Comunidad de Murcia al votar en contra junto a Podemos y el PSOE. "La gente de centroderecha no volverá a votar a Vox después de ver el espectáculo que está dando", ha asegurado.

"O Vox reconsidera lo que está haciendo en Murcia que es votar con Podemos y PSOE para evitar que el PP gobierne o no sé lo que va a durar", ha advertido Maroto, que está abierto a tender la mano al partido "de manera programática" para alcanzar un acuerdo en la segunda votación que se celebrará el jueves, como se hizo en Andalucía.

Maroto ha insistido en que el modelo del PP es formar gobiernos bipartitos con Ciudadanos, pero en el caso que necesite apoyo de otras formaciones, está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Vox "si las propuestas que plantean pueden ser aceptadas por un partido moderno como es el PP".

SÁNCHEZ QUIERE GOBERNAR CON PODEMOS Y ERC

Sobre la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, Maroto ha descartado la abstención del PP porque considera que tiene una "intención clara" de gobernar con Podemos y tener una "alianza" con ERC, como ocurrió en el ayuntamiento de Badalona, que pactaron PSOE y ERC para que no gobernara el candidato del PP, Xavier García Albiol.

"En los discursos dice que se abstenga la oposición y luego en los hechos está deseando más que nunca un gobierno con Podemos y ERC", ha criticado Maroto, al tiempo que insistía en que la posición del PP es liderar la oposición y rechazaba formar parte del gobierno de Sánchez.

"Pedir la abstención a la oposición es al final para pedírsela en otras cuestiones", ha indicado el 'popular', que reconocía este hecho como "pedir un gobierno de coalición entre el gobierno y la oposición", lo que a su juicio, "no tiene sentido".