Marta Rovira (ERC) dice que al 1-O le faltó "legitimidad interna" y defiende unas elecciones referendarias

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha considerado este lunes que al 1-O le faltó "legitimidad interna", a pesar de que para los organizadores la tenía, y ha señalado el 3-O --cuando tuvo lugar el paro de país-- como el día de más consenso.

"Si una cosa nos faltó el 1-O es que no tuvo legitimidad interna en Cataluña", ha dicho la dirigente republicana en una entrevista a Catalunya Ràdio desde Ginebra (Suiza), recogida por Europa Press, donde ha añadido que el próximo paso se debe jugar en el exterior, para que no sea un conflicto interno.

Además, ha defendido la celebración de unas elecciones referendarias: "Será necesario volver a pasar por las urnas con un concepto referendario", y ha asegurado que para hacerlo deben explicar a más gente que la independencia es la única vía posible.

SENTENCIA

Preguntada por la respuesta a la sentencia de los presos, ha dicho que la deben decidir hablando entre los independentistas: "Soy fiel a dar la oportunidad de hablar y debatir".

Además, la republicana ha opinado que debe ser una respuesta donde haya acuerdo entre las instituciones democráticas --Generalitat, Parlament, ayuntamientos y diputaciones--, así como con sindicatos y otros, "para dar una respuesta amplia y fortalecerse".

RELACIONES CON ORIOL JUNQUERAS

Sobre su relación y posibles discrepancias con el presidente del partido, Oriol Junqueras, en prisión provisional por el procés, ha asegurado que responden a la "represión política".

"El único problema que tenemos con Junqueras es la represión política. Hace un año y medio que no nos sentamos ni podemos hablar. Y esto es triste. Quiero a Oriol, he podido compartir con él ocho años liderando ERC. Y siempre lo he dicho, que tiene la estrategia, lo hecho de menos", ha sentenciado Rovira.

Preguntada por si ERC piensa en otro candidato para la presidencia de la Generalitat distinto de Junqueras, ha dicho que no se quiere adelantar a los acontecimientos, pero que él debe estar donde se merece, "delante de la organización donde ha dedicado tantos años", y en todo caso, quien debería elegir nuevo candidato, son los militantes, ha agregado.

UNIDAD DEL INDEPENDENTISMO

Con todo, ha hecho un llamamiento a la unidad entre el independentismo, generar espacios de confianza y no dejar que "la represión vaya entrando".

Para Rovira defender una república no es ningún delito y ha apostado por la "unidad estratégica, reflexiones con complicidad y lealtad, abandonando los reproches".

Preguntada por el apoyo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha apuntado que es necesario un Gobierno central para avanzar, apostando por el diálogo, pero siendo conscientes de lo que ofrece Sánchez.