10 de septiembre de 2019

Los negociadores del PSOE y Unidas Podemos se reúnen este martes, tras una llamada de Calvo a Echenique

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemos volverán a reunirse este martes a las 11.00 horas en el Congreso de los Diputados, según acordaron este lunes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Acción de Gobierno de la formación morada, Pablo Echenique, informaron a Europa Press fuentes de la vicepresidencia del Gobierno.

Con motivo de este encuentro, Calvo ha pospuesto un viaje que tenía previsto iniciar el martes a Marruecos para preparar la cumbre hispano marroquí de seguridad que se celebrará en Madrid el próximo 26 de septiembre. La vicepresidenta iba a estar en Marruecos hasta el miércoles por la mañana y por eso informó de que no podría estar en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

El encargado de liderar las negociaciones con el PSOE por parte de los morados, Pablo Echenique, ha señalado este lunes que ha recibido la llamada de la vicepresidenta para proponerle la reunión y que le ha contestado que acudirán. Le ha añadido a Calvo que siguen pensando que si se retoma la negociación donde se dejó en julio, "el acuerdo es cuestión de horas".

"Me ha llamado la vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas", ha explicado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta ya había señalado el domingo por la noche, en declaraciones a La Sexta, que estaba dispuesta a ponerse en contacto con Echenique este mismo lunes o martes, si antes ellos no tomaban la iniciativa.

Según relató, no había habido contacto alguno entre los dos partidos desde la reunión de los equipos negociadores en el Congreso de los Diputados el jueves por la noche. Calvo reveló que habían sido los morados los que habían pedido un tiempo para la reflexión.

Así las cosas, este lunes Calvo ha tomado la iniciativa y ha llamado a Echenique para retomar las conversaciones en torno a una eventual investidura de Pedro Sánchez.

Los socialistas se mantienen firmes a la hora de rechazar un Gobierno de colación con Podemos y exigen a los morados que acepten el acuerdo programático que el PSOE les ha propuesto, y que están abiertos a retocar, y que se comprometan con la estabilidad de la legislatura.