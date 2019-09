Pepe Álvarez cree que el programa de Más País permitirá "recuperar los derechos laborales perdidos" de los españoles

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que el partido de Íñigo Errejón, Más País, se posicionará en una dirección que permita "recuperar los derechos laborales perdidos" de los españoles y ha descartado que esta postura "enfríe" la relación del sindicato con Unidas Podemos y PSOE con quienes ha tenido "complicidades" durante esta legislatura.

"Hemos tenido con Unidas Podemos y con el PSOE muchas complicidades, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional que ha sido una combinación de los dos partidos, pero yo por lo que conozco de Más Madrid y del propio Errejón, en relación con temas laborales, el nuevo partido va a mantener una posición que nos permita recuperar los derechos perdidos", ha explicado Álvarez en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Sin embargo, ha destacado que antes de dar nada por sentado, primero Más País tendrá que dar a conocer su programa que UGT analizará posteriormente para que, "libremente y sin ninguna indicación", decida "qué es lo que quiere votar" de cara a la repetición electoral, el próximo 10 de noviembre.

En relación, Álvarez ha asegurado que la sociedad está en una situación de "desencanto razonable" con los partidos de izqueirdas y que junto a ellos, los sindicatos también se sienten "frustrados" después de que PSOE y Unidas Podemos no hayan alcanzado acuerdos de Gobierno porque ya ha pasado "mucho tiempo" en el que España está paralizada. "Tanto Unidas Podemos como el PSOE tienen que ser conscientes y seguramente no se lo han planteado así, pero es que la sociedad no puede esperar más", ha añadido.

NO VE "NINGÚN GUIÑO" POR PARTE DE MÁS PAÍS A UGT

Preguntado por si considera que Errejón le hizo un guiño a su sindicato por presentar su candidatura en la sede de UGT en Madrid el pasado miércoles, Álvarez ha asegurado que "no es ningún guiño" y le ha extrañado que algunos medios de comunicación "den eso como una noticia" puesto que en el salón de actos de UGT se han llevado a cabo actos de diferentes partidos.

"Izquierda Unida ha hecho asambleas en unas cuantas ocasiones, también asambleas de Llamazares, tenemos reuniones del Partido Comunista de España y el PSOE ha hecho también unas cuentas reuniones porque tenemos un sistema que permite que cuando una organización política social quiere usar el salón de actos, lo puede hacer con absoluta normalidad y en el caso de Más País ha sido exactamente igual", ha aclarado.