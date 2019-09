25 de septiembre de 2019

PNV dice que el nuevo Estatuto requerirá un acuerdo más amplio que con Bildu para cuando "vaya a Madrid"

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado este miércoles que, "cuando algún día", que espera que "no esté lejos", se vaya a Madrid con un documento de nuevo estatus, el texto articulado que los expertos designados por los grupos políticos están elaborando, necesitará en el Parlamento vasco "un acuerdo más amplio" que las bases del acuerdo aprobadas entre su formación y EH Bildu en la ponencia de autogobierno.

En una entrevista al programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha admitido que la tarea encomendada a los expertos que elaboran el texto articulado del nuevo Estatuto es "complicado" y "casi un milagro", porque, en su opinión, "les hemos pedido un acuerdo más amplio que no se llegó a conseguir en el Parlamento".

La dirigente jeltzale ha indicado que mantener las bases del acuerdo sobre autogobierno logrado entre PNV y EH Bildu "tendrá que ser" compatible con la búsqueda de acuerdos más amplios reclamada por el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

"En el Parlamento necesitaremos una mayoría más amplia, y lo necesitaremos en Vitoria para cuando, algún día, que espero que no esté lejos, vayamos a Madrid. Cuanto más amplio sea el acuerdo en el Parlamento de Vitoria, creo que será más fácil que los partidos que tienen raíz española, ayuden después en el Congreso a aprobar o, por lo menos, a abrir un camino a lo que ya han apoyado en Vitoria", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que está a la expectativa del texto que los expertos de la ponencia de autogobierno presenten en la Cámara de Vitoria, porque en su debate "se abre una vía".

Así, ha recordado que Elkarrekin Podemos "no estaba muy lejos" del acuerdo de base logrado por PNV y EH Bildu, mientras que, sobre el PSE-EE, ha dicho que no está "muy segura de dónde están". "El otro día no entendí bien la intervención de Idoia Mendia en el Parlamento, porque decía una cosa y la contraria. No aclaró demasiado bien cuál es su postura ahora, o si de nuevo apuestan por un estado centralizado", ha indicado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha destacado que ve "madurez" en Elkarrekin Podemos y cree posible que dé su apoyo al proyecto de Presupuestos para el próximo año que vaya a presentar el Gobierno Vasco.

La dirigente jeltzale ha recordado que el pasado año, cuando no se aprobaron las Cuentas, Elkarrekin Podemos posibilitó la aprobación de tres leyes que "hicieron posible tener algo parecido a Presupuestos", y que este año ya ha dicho que las directrices presentadas por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, tienen "buena pinta".

"Es cierto que son oposición, y no suele ser fácil que la oposición dé agua a un Gobierno en un año anterior a unas elecciones, pero de verdad que veo madurez en Elkarrekin Podemos y, si el año pasado lo hicieron, ¿por qué no éste?. A EH Bildu no la veo, pero a Elkarrekin Podemos sí", ha concluido.