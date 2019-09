Podemos acusa al PSOE de no moverse y de amenazar con "levantarse de la mesa" si no acepta un gobierno socialista

451918.1.500.286.20190910152745

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE constata que no hay vías para el acuerdo con Podemos

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos y encargado de liderar las negociaciones con el PSOE, Pablo Echenique, ha señalado que tras casi cuatro horas de reunión la conclusión es que los socialistas "no se mueven" de su intención de que haya un gobierno de partido único en el que solo haya ministros socialistas. Apunta que amenazan con dar por terminadas las reuniones si los morados no aceptan esta premisa.

"Han planteado que si no aceptamos ese planteamiento no debe haber nuevas reuniones entre los equipos negociadores. Si no aceptamos un gobierno conformado por miembros únicamente del PSOE, se levantan de la mesa de negociación", ha explicado Echenique en declaraciones a los medios.

En este sentido, advierte de que "es un error" porque aboca al país a una repetición electoral y añade que en la formación morada sospechan que esa fue siempre la intención de los socialistas. "Esperamos que rectifique" ha señalado Echenique para luego indicar que nadie se explica por qué lo que era posible en julio, ahora en septiembre no lo es.

UNA REPETICIÓN ELECTORAL "IRRESPONSABLE Y ABSURDA"

Así, le ha pedido al equipo del PSOE que acepte volver a negociar partiendo del marco de julio, cuando sí que aceptaron esa coalición con los morados, y que eviten así una repetición electoral "irresponsable y absurda".

Para el dirigente morado, esos nuevos comicios solo pueden deparar dos escenarios, o una victoria de la derecha que traiga un Ejecutivo del PP con ministros de Ciudadanos y tal vez de Vox, o, en el mejor de los casos, "una mayoría progresista" similar a la actual.

"Esperamos que el PSOE acepte retomar las conversaciones en el punto de julio, porque entonces el acuerdo será cuestión de horas", ha señalado, para advertir que la posición actual del PSOE causa "gran preocupación porque es una gran irresponsabilidad".

NO HABRÁ APOYO GRATIS

Además, ha añadido que el PSOE les ha confirmado en la reunión que no aceptarán el encargo del Rey de ir a una investidura "a menos que tengan atados todos los apoyos". "Harán lo contrario a lo que hicieron en julio", ha explicado.

En este sentido, desde Unidas Podemos también han aseverado que no darán su apoyo gratis a una investidura de los socialistas, y que por tanto tampoco trasladarán a Felipe VI esa posibilidad, porque sería una "opción enormemente irresponsable" que generaría una situación de gran inestabilidad en el país.

Por otro lado, Echenique ha agradecido la cordialidad con la que se ha transcurrido el encuentro y ha añadido que si bien hay discrepancias entre ambas formaciones, éstas sólo son políticas. "Agradezco al equipo del PSOE la disposición y el tono", ha apuntado.

Esta es la segunda reunión que ambas formaciones mantiene este septiembre con el objetivo de acordar la formación de Gobierno. El pasado jueves, tras casi cinco horas de encuentro, tanto Unidas Podemos como PSOE señalaron que hay diferencias en sus objetivos. Los morados apuntaron entonces que salían "preocupados" ante la inmovilidad de los socialistas.