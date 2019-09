Podemos apela a la responsabilidad del PSOE: Si retoman donde se dejó en julio, "en cuestión de horas hay acuerdo"

451649.1.500.286.20190909114238

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, ha interpelado este lunes al PSOE a continuar con el diálogo y ha indicado que por su parte "vuelven a tender la mano" a los de Sánchez. Desde la formación morada llaman a la responsabilidad del presidente en funciones y recalcan que si los socialistas tienen a bien retomar las conversaciones "en el mismo punto" en el que las dejaron en julio, "es cuestión de horas" que lleguen a un acuerdo.

No obstante, en rueda de prensa, Vera ha indicado que tras escuchar las últimas intervenciones del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, concluyen que "por contenido y tono" hay escasa voluntad por parte de los socialistas de llegar a un acuerdo que posibilite la investidura del candidato Sánchez.

La portavoz ha corroborado que después de la reunión de los equipos negociadores del pasado jueves, no se ha producido ningún tipo de contacto entre ambas formaciones. De esta manera, el tiempo para llegar a un acuerdo que acabe en investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, se reduce.

SÁNCHEZ "TENÍA INTENCIÓN" DE LLAMAR A IGLESIAS

En este sentido, a la pregunta de si el presidente del Gobierno en funciones ha llamado al líder morado para concretar una reunión al más alto nivel, explica que "no ha habido ningún tipo de comunicación" entre ambos dirigentes, a pesar de que a través de los medios conocieron que Sánchez tenía intención de llamarle.

Añaden que tampoco se ha producido comunicación entre los encargados de liderar las negociaciones, Carmen Calvo y Pablo Echenique. Pero Vera ha indicado que puesto que la sede de Podemos está "a cinco minutos" del Congreso de los Diputados, los morados estarían dispuestos a reunirse este mismo lunes.

Sobre esa hipotética reunión, inciden en que si bien en el documento que presentó Sánchez en el "acto electoral" echan en falta puntos como la derogación de la reforma laboral o medidas para 'pinchar' la burbuja de los precios del alquiler, "no habrá excusas en lo programático para un acuerdo".

"En el momento en el que quieran llamar para ponerse de acuerdo, en cinco o diez minutos estamos en el Congreso a su plena disposición y con el trabajo hecho", ha reiterado en varias ocasiones la portavoz.

"QUIÉN LLAMA A QUIÉN NO SERÁ UNA EXCUSA"

A la pregunta de si en caso de no recibir la llamada de los socialistas ellos descolgarían el teléfono para concretar una cita, Vera ha explicado que "quién llama a quién no será una excusa para que no haya un Gobierno progresista estable".

Así, ha recordado que ellos mantienen "plena disposición", han trabajado "profundamente" en el documento presentado por los socialistas y saben qué pueden y qué no pueden negociar, por lo que la falta de un acuerdo en lo programático tampoco será una "excusa" para que no haya coalición.

Con todo, recuerda que el que tiene la responsabilidad de liderar y dar los pasos para formar Gobierno es el PSOE, y por tanto deben ser quienes llamen a los morados.

"EL PUNTO INTERMEDIO"

En este sentido, la portavoz ha apuntado que en caso de que los socialistas llamen a Unidas Podemos, les cogerá "con el trabajo hecho, con un programa completado y con un punto intermedio y negociable" entre lo que presentaron ellos en agosto y la propuesta de los socialistas de septiembre.

"El acuerdo está a cuestión de horas de hacerse visible. Es cuestión de voluntad política", ha indicado, para luego añadir que desde Podemos han respondido bien a las exigencias que el PSOE ha ido poniendo para ese acuerdo. "Se acaban las excusas, si ahora --el problema-- va a ser quién llama a quién...", ha señalado.