Las portadas de los periódicos del martes 6 de agosto de 2019

EL PAÍS: "China desafía a Estados Unidos con una guerra de divisas"; "Julio fue el mes más cálido jamás registrado"; "El PP aprovecha el mensaje del Rey para proponer a Casado como alternativa"; "Los ecologistas urgen a que se forme Gobierno ante el

desafío del clima"; "La UE se pone de perfil ante los 121 rescatados por el 'Open Arms'".

EL MUNDO: "La estrategia de Sánchez hace agua ante el Rey, el PP y las asociaciones"; "Trump pide la pena de muerte para los asesinatos en masa"; "Torra maniobra para que los días de la Hispanidad y la Constitución sean laborables en la Generalitat"; "Críticas a la Justicia por liberar a cuatro miembros".

LA VANGUARDIA: "Sánchez ofrece una nueva financiación en un año"; "Trump condena el racismo pero no limita las armas"; "Barcelona pide investigar el 17-A en el Congreso; "China responde a los aranceles de EE.UU. hundiendo el yuan"; "Alerta por la resistencia del VIH a los fármacos".

ABC: "Trump condena por fin el 'supremacismo blanco"; "El presidente de EE.UU. responde así a las críticas demócratas que le acusan de alentar episodios como las matanzas del fin de semana con su retórica antiinmigración".

EL PERIÓDICO: "Hong Kong desafía a China"; "Sánchez recaba apoyos y el PP pide que se aparte"; "El candidato del PSOE encarrila el 'sí' de Compromís para una segunda investidura"; "Los populares proponen a Casado o a un aspirante de consenso que no sea el socialista"; "España insta a Italia a cumplir con su deber con el 'Open Arms'"; "Trump culpa al 'odio' y no a las armas de las matanzas".

EL CORREO: "La víctima de la violación identificó a los dos que siguen detenidos pero no al resto"; "El PP se abre a facilitar la investidura si el candidato no es Sánchez"; "Trump echa la culpa a las enfermedades mentales, 'no a las armas', de los tiroteos"; "Íñigo Vicente, cedido al Mirandés de Iraola".

LA RAZÓN: "El PP pide a Sánchez dar paso a un candidato de consenso"; "La factura de las repeticiones electorales: 544 millones"; "Trump ignora prohibir las armas"; "Intentan imponer la dictadura del olvido"; "Caso Manson: toda la verdad sobre el crimen más horrendo".